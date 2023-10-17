به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، با پهلوگیری نخستین کشتی کانتینری گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر پارس عسلویه، ارائه خدمات اپراتوری بندری از سوی این ناوگان با سرمایه گذاری ۳۷۰۰ میلیارد ریالی آغاز شد.

این اقدام در پی احیای قرارداد منعقده میان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بوده که در گذشته به امضا رسیده و در خردادماه سال جاری مجدد مورد مذاکره قرار گرفته است که بر اساس آن، مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بخش احداث ابنیه و زیرساخت‌های بندر و ۲,۸۰۰ میلیارد ریال در بخش تجهیز خود بندر، سرمایه‌گذاری شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به عنوان یکی از بزرگترین اپراتورهای بندری کشور متعلق به گروه کشتیرانی، تخلیه و بارگیری ۱۸ هزار تی‌ای یو کانتینر طی سال ۱۴۰۲ در بندر پارس پیش‌بینی شده که این رقم در سنوات پیش رو به صورت تصاعدی رشد خواهد کرد. همچنین بر اساس تفاهم نامه میان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس، ۵ هکتار زمین به کشتیرانی جنوب خط ایران اختصاص داده شده که ۲.۵ هکتار آن با توجه به قرارداد قبلی آماده بهره‌برداری و ۲.۵ هکتار باقیمانده نیز با ایجاد ابنیه جدید، برای افزایش ظرفیت عملیاتی شرکت تجهیز خواهد شد.

بر این اساس، موبایل کرین، کشنده و ریچ استاکرهای پر و خالی از جمله تجهیزات استقرار یافته در این بندر هستند؛ ضمن اینکه با سرمایه‌گذاری صورت گرفته که با هدف انجام عملیات تخلیه، بارگیری و ارائه خدمات جانبی به شناورهای کانتینری، فله‌بر و کالای عمومی صورت گرفته، تاکنون برای ۶۰ نفر از افراد بومی نیز، اشتغالزایی صورت گرفته است.

گفتنی است شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران در حال حاضر اپراتوری خدمات بندری را در بنادر امام (ره) و خرمشهر انجام می‌دهد و در بندرعباس دارای محل دپوی کانتینرهای پر و خالی و سایت لجستیک با تجهیزات مدرن و به روز است.