نیروگاه خورشیدی ۲۵ کیلووات از محل درآمد بقا متبرک خلخال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده عصر سه‌شنبه در حاشیه مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی ۲۵ کیلووات بقعه متبرکه سید احمد معراجی واقع در شهرستان خلخال بخش خورش رستم روستای سفیدآب افتتاح شد.

وی با بیان اینکه ین نیروگاه از محل درآمد امامزاده به بهره‌برداری رسید، گفت: این نیروگاه با اعتباری حدود ۸ میلیارد ریال با حضور اقشار مختلف مردم در خلخال افتتاح و راه‌اندازی شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل بیان کرد: هدف از احداث این نیروگاه خورشیدی علاوه بر کمک به تولید برق، در راستای ایجاد درآمد پایدار هرچه خدمات بهتر به زائرین و مجاورین بقعه بوده است.

حجت‌الاسلام ستوده با بیان اینکه این نیروگاه هم اکنون وارد مدار شده و اهالی از نعمت تولید برق نیروگاه استفاده می‌کنند، گفت: در سطح استان این دومین نیروگاه خورشیدی ماست که افتتاح شد.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال ایجاد و توسعه نیروگاه در کلیه بقای دارای ظرفیت استان اردبیل هستیم.