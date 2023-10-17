به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، با توجه به خریداری حق پخش مسابقات آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۲ هانگژو توسط سازمان صدا و سیما و موافقت رئیس رسانه ملی برای برخورداری سکوهای دارای مجوز از ساترا برای استفاده از قاب اختصاصی شبکه‌های تلویزیونی، رسانه‌های دارای مجوز از ساترا از ۲۵ مهر ماه می‌توانند برای دریافت قاب اختصاصی پخش زنده مسابقات از شبکه‌های ۳ و ورزش سیما درخواست خود را ثبت کنند و ظرف کمتر از ۲۴ ساعت از این امکان بهره‌مند شوند.

با توجه به تاکید قانون اساسی و ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت‌و تصویر فراگیر» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، پخش زنده در انحصار سازمان صدا و سیماست. بر همین اساس ساترا با هدف حمایت از سکوهای دارای مجوز از ساترا و فراهم کردن امکان پیگیری مسابقات پارا آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو توسط کاربران سکوهای صوت‌و تصویر فراگیر، بر اساس نظام رتبه‌بندی این سازمان نسبت به اعطای قاب اختصاصی پخش زنده به سکوهای متقاضی اقدام خواهد کرد.

سکوهای صوت‌و تصویر فراگیر دارای مجوز از ساترا می‌توانند برای بهره مندی از قاب اختصاصی (iframe) پخش زنده شبکه‌های سه و ورزش درخواست خود را طریق تماس با اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا ثبت کنند.