سوختگی ۶ پسربچه با بادکنک هلیومی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی گفت: حوالی ساعت ۱۳ روز سه شنبه یک مورد حادثه آسیب دیدگی ناشی از بادکنک هلیومی به مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران اطلاع داده شد که در پی آن و با توجه به نوع گزارش اعلامی سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه واقع در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج اعزام شدند.

وی با اشاره به حضور کارشناسان اورژانس استان تهران در محل، افزود: در محل حادثه مشاهده شد که در مجموع ۶ پسربچه ۱۰ تا ۱۳ ساله با بادکنک هلیومی دچار سوختگی از ۱۰ تا ۲۰ درصد شده‌اند.

به گفته رئیس اورژانس تهران، ۶ کودک آسیب دیده در این حادثه، پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، برای ادامه روند معالجه و تکمیل درمان به بیمارستان شهدای یافت‌آباد منتقل شدند.