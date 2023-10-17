گردهمایی بین المللی۱۰۰ ملیت جهان آماده اعزام به فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، در پی جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس علیه مردم مظلوم غزه پس از عملیات موفقیت آمیز طوفان الاقصی توسط رزمندگان جبهه مقاومت علیه مواضع رژیم صهیونیستی در ۱۵ مهرماه سال جاری، گردهمایی بین المللی ۱۰۰ ملیت جهان آماده اعزام به فلسطین برای نابودی اسرائیل برگزار می‌شود.

در این گردهمایی که از سوی جبهه جهانی شباب المقاومه و با همکاری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، خالد قدومی نماینده حماس و ناصر ابوشریف نماینده جهاد اسلامی فلسطین سخنرانی خواهند کرد.

این گردهمایی روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه ساعت ۱۹:۳۰ در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود.

جبهه جهانی شباب المقاومه از افرادی که آمادگی اعزام به فلسطین برای نابودی رژیم اشغالگر قدس را دارند خواسته‌ها تا در این همایش شرکت کنند.