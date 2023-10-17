یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دماوند خبر داد.

بنا بر گزارشات دریافتی از منبع آگاه، با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه دماوند، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی این شهرستان به اتهام اختلاس، ارتشا و همکاری با عوامل قاچاق سوخت طی هفته گذشته توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه دماوند و با دستور دادستان شهرستان دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده است.

گفتنی است در ماه گذشته نیز مدیر یکی از شرکت‌های توزیع کننده سوخت در شهرستان دماوند به جرم قاچاق و اختلاس توسط عوامل اطلاعات سپاه بازداشت و دستگیر شده است