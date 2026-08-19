بروجرد میزبان دومین رویداد بزرگ قرآنی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله ولدی در سخنانی، اظهار داشت: چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم لرستان، بهعنوان یکی از دو رویداد مهم قرآنی استان، روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریورماه به میزبانی بروجرد برگزار میشود.
وی اظهار کرد: این مسابقات روز ۱۲ شهریور ویژه خواهران و ۱۳ شهریور ویژه برادران در مصلی بروجرد برگزار خواهد شد و برگزیدگان این مرحله به مسابقات کشوری راه پیدا میکنند.
فرماندار بروجرد با بیان اینکه بروجرد بهعنوان «دارالقرآن و دارالمؤمنین» ظرفیت ارزشمندی در حوزه فعالیتهای قرآنی دارد، افزود: وجود حدود ۸۰۰ جلسه خانگی قرآنی و ۲۰۰ پایگاه قرآنی در مساجد شهرستان، نشاندهنده ظرفیت بالای مردمی بروجرد در ترویج فرهنگ قرآن و معارف قرآنی است.
ولدی بر ضرورت بهرهگیری از این رویداد برای ایجاد پیوند هویتی میان جامعه و قرآن تأکید کرد و گفت: یکی از اهداف مهم برگزاری این مسابقات، الگوسازی برای نسل جوان بهویژه دانشآموزان و دانشجویان و معرفی چهرههای برتر قرآنی به جامعه است.
وی تصریح کرد: برگزاری این رویداد مهم قرآنی، فرصتی برای عطرآگین شدن فضای بروجرد با نوای قرآن و تقویت جایگاه این شهرستان در عرصه فعالیتهای فرهنگی و قرآنی استان است.
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