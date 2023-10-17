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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۲۸

رئیس جهاد کشاورزی لرستان:

۷۰ درصد از رفع تداخلات کشاورزی در دولت سیزدهم صورت‌گرفته است

۷۰ درصد از رفع تداخلات کشاورزی در دولت سیزدهم صورت‌گرفته است

الیگودرز - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: بیش از ۷۰ درصد رفع تداخلات اراضی کشاورزی در دولت سیزدهم صورت‌گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز سه‌شنبه در دیدار با امام‌جمعه الیگودرز، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۴ قانون‌گذار فرصتی را به دولت داد تا اختلافات با بهره‌برداران بخش کشاورزی در خصوص مالکیت اراضی را در قالب کارگروه رفع تداخلات رفع کرده و هزینه‌های مربوط به طرح دعاوی در محاکم قضائی در این زمینه را کاهش دهد.

وی بر استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و لزوم تسریع در امر تحقق برنامه ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی در زمینه رفع تداخلات و صدور اسناد کشاورزی تأکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: طرح صدور اسناد برای اراضی کشاورزی جزو طرح‌های محوری وزارت و به‌طورجدی در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان است که امیدواریم با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، شاهد اتمام به‌موقع این طرح در استان باشیم.

شاهرخی، عنوان کرد: یکی از اهداف مهم طرح رفع تداخلات، پایان بخشیدن به دغدغه‌های کشاورزان و سهولت بخشیدن به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بهبود تولیدات کشاورزی است.

وی تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد رفع تداخلات در دولت سیزدهم صورت‌گرفته است و برنامه‌ریزی وزارت جهاد بر این مبنا است که تا پایان سال رفع تداخلات اراضی به اتمام برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد سرعت‌بخشیدن به انجام وظایف محوله در راستای اتمام امورات رفع تداخل اراضی زراعی و ملی است که هدف اصلی رسیدن به تعیین حقوق متقابل دولت و مردم و تثبیت مالکیت اشخاص بر مستثنیات و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و کاهش پرونده‌های قضائی در حوزه زمین‌های زراعی است.

شاهرخی با تأکید بر ضرورت یکپارچه‌سازی اراضی، اظهار کرد: نیاز است در این زمینه کار با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند، به نظر می‌رسد آبیاری تحت‌فشار اهرم خوبی برای یکپارچه‌سازی اراضی باشد.

وی گفت: مورد دیگری که باید موردتوجه قرار بگیرد شناسایی اراضی مستعد برای سرمایه‌گذاری است، احیا و راه‌اندازی واحدهای تعطیل و غیرفعال با استفاده از ظرفیت‌ها نیز ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ارزیابی طرح جهش تولید در دیمزارها سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، رتبه سوم را در بین ۲۱ استان به خود اختصاص داد.

شاهرخی، افزود: این در حالی است که در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ سازمان جهاد کشاورزی لرستان رتبه ۱۴ را داشته است که با این تفاسیر سازمان جهاد کشاورزی لرستان با ۱۱ پله صعود رتبه سوم را کسب کرده است.

کد مطلب 5914548

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