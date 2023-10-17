به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز سه‌شنبه در دیدار با امام‌جمعه الیگودرز، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۴ قانون‌گذار فرصتی را به دولت داد تا اختلافات با بهره‌برداران بخش کشاورزی در خصوص مالکیت اراضی را در قالب کارگروه رفع تداخلات رفع کرده و هزینه‌های مربوط به طرح دعاوی در محاکم قضائی در این زمینه را کاهش دهد.

وی بر استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و لزوم تسریع در امر تحقق برنامه ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی در زمینه رفع تداخلات و صدور اسناد کشاورزی تأکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: طرح صدور اسناد برای اراضی کشاورزی جزو طرح‌های محوری وزارت و به‌طورجدی در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان است که امیدواریم با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، شاهد اتمام به‌موقع این طرح در استان باشیم.

شاهرخی، عنوان کرد: یکی از اهداف مهم طرح رفع تداخلات، پایان بخشیدن به دغدغه‌های کشاورزان و سهولت بخشیدن به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بهبود تولیدات کشاورزی است.

وی تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد رفع تداخلات در دولت سیزدهم صورت‌گرفته است و برنامه‌ریزی وزارت جهاد بر این مبنا است که تا پایان سال رفع تداخلات اراضی به اتمام برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد سرعت‌بخشیدن به انجام وظایف محوله در راستای اتمام امورات رفع تداخل اراضی زراعی و ملی است که هدف اصلی رسیدن به تعیین حقوق متقابل دولت و مردم و تثبیت مالکیت اشخاص بر مستثنیات و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و کاهش پرونده‌های قضائی در حوزه زمین‌های زراعی است.

شاهرخی با تأکید بر ضرورت یکپارچه‌سازی اراضی، اظهار کرد: نیاز است در این زمینه کار با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند، به نظر می‌رسد آبیاری تحت‌فشار اهرم خوبی برای یکپارچه‌سازی اراضی باشد.

وی گفت: مورد دیگری که باید موردتوجه قرار بگیرد شناسایی اراضی مستعد برای سرمایه‌گذاری است، احیا و راه‌اندازی واحدهای تعطیل و غیرفعال با استفاده از ظرفیت‌ها نیز ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ارزیابی طرح جهش تولید در دیمزارها سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، رتبه سوم را در بین ۲۱ استان به خود اختصاص داد.

شاهرخی، افزود: این در حالی است که در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ سازمان جهاد کشاورزی لرستان رتبه ۱۴ را داشته است که با این تفاسیر سازمان جهاد کشاورزی لرستان با ۱۱ پله صعود رتبه سوم را کسب کرده است.