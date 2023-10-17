به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به تماس تلفنی وزیر امور خارجه ژاپن، در مورد مهم‌ترین موضوعات مورد علاقه دو کشور و به‌ویژه آخرین تحولات فلسطین و جنایات جنگی اشغالگران صهیونیست علیه مردم فلسطین در غزه با همتای خود تبادل‌نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان، ضمن ابلاغ سلام رئیس جمهور کشورمان به نخست‌وزیر ژاپن، بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط با ژاپن تاکید کرد.

امیرعبداللهیان در مورد جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و نوار غزه تاکید کرد، جمهوری اسلامی ایران از مقاومت فلسطین در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی، حمایت سیاسی و حقوقی می‌کند و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و قتل‌عام مردم غزه باید هرچه سریع‌تر متوقف و زمینه برای ارسال کمک‌های بشردوستانه فراهم شود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در پاسخ به ابزار نگرانی وزیر امور خارجه ژاپن در مورد تعیین سرنوشت افراد غیرنظامی مفقود شده تاکید کرد که هر اقدام در مورد این مساله مهم، در درجه اول مستلزم توقف حملات وحشیانه رژیم اسرائیل است.

وزیر امور خارجه ژاپن نیز ضمن ابراز نگرانی از تحولات غزه و تداوم خشونت‌ها، بر آمادگی کشورش در مورد افزایش روابط دوجانبه تاکید و ابزار امیدواری کرد که با توقف جنگ، امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه ژاپن به نوار غزه فراهم شود.