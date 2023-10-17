به گزارش خبرگزاری مهر، امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار و گفت‌وگو با سپهبد «شیرعلی میرزا» وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه، با ابراز خرسندی از حضور در کشورِ دوست، برادر و هم زبان تاجیکستان، طی سخنانی اظهار کرد: روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری تاجیکستان به دلیل اشتراک‌های فرهنگی و اجتماعی دو ملت عمیق و راهبردی است.

وی تصریح کرد: منطقه آسیای مرکزی و جمهوری تاجیکستان از جایگاه ویژه و برجسته‌ای در سیاست خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

امیر آشتیانی با بیان اشتراکات فراوان اجتماعی، فرهنگی، دینی، تاریخی و تمدنی دو ملت، افزود: تعبیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) در خصوص روابط با کشور تاجیکستان، روابطی مبتنی بر برادری و خویشاوندی است و البته این روابط ماندگار، دائم و همیشگی است.

امیر آشتیانی با بیان اینکه علاوه بر پیوندهای خویشاوندی، نگاه جمهوری اسلامی ایران به جمهوری تاجیکستان مبتنی بر احترام متقابل بوده است، افزود: نخستین سفر خارجی آقای رئیسی با سفر به تاجیکستان رقم خورد و این مسأله نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت جمهوری تاجیکستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگر سخنان خود با تقدیر از حمایت‌های دولت تاجیکستان در عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، گفت: روندها و تحولات جهانی بسیار پرشتاب و امنیتی شده است؛ بر همین اساس شاهد رقابت‌های ژئوپلیتیک در عرصه جهانی و آثار آن در مناطق جغرافیایی مختلف هستیم و معتقدیم منطقه آسیای مرکزی به عنوان یکی از مناطق راهبردی جهان به محلی برای رقابت‌های ژئوپلتیکی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده است.

امیر آشتیانی با بیان اینکه قدرت‌های فرامنطقه‌ای با استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه به دنبال منافع خود هستند، گفت: در این میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان با تکیه و پشتوانه سیاسیِ اشتراکات سیاسی، اقتصادی و تاریخی، باید ضمن انجام رایزنی‌های مداوم جهت برقراری امنیت در منطقه، نسبت به تحکیم روابط در ابعاد مختلف اهتمام داشته باشند.

وزیر دفاع با تأکید بر حفظ صلح، ثبات و امنیت منطقه، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره از تمامیت ارضی تاجیکستان حمایت می‌کند.

امیر آشتیانی با اشاره به موضوع افغانستان به عنوان یک دغدغه مشترک برای دو کشور ایران و تاجیکستان، گفت: مشارکت کلیه اقوام در تشکیل دولت فراگیر مطالبه جدی کشورهای منطقه و لازمه امنیت است که هنوز محقق نشده است.

وزیر دفاع با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در چند دهه گذشته حامی و میزبان مردم افغانستان بوده و در حد توان خود امکانات معیشتی، بهداشتی و آموزشی را برای آن‌ها فراهم کرده است، تصریح کرد: در نتیجه تحولات اخیر، ایران میزبان میلیون‌ها نفر اتباع افغانستانی در ایران بوده است.

امیر آشتیانی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تحولات فلسطین، گفت: معتقدیم عملیات اخیر رزمندگان فلسطینی نتیجه سال‌ها تحقیر، آوارگی و کشتار کودکان بی‌گناه بوده است.

وزیر دفاع ادامه داد: این پیروزی بزرگ که از زمان تأسیس این رژیم غاصب کم‌سابقه بوده است، یک شکست و فضاحت امنیتی برای این رژیم محسوب می‌شود و این اقدام نشان داد این رژیم شکننده‌تر از تصوراتی است که ایجاد کرده و متأسفانه برخی کشورهای اسلامی هم آن را باور کردند.

امیر آشتیانی با اشاره به همکاری‌های دوجانبه ایران و تاجیکستان، گفت: بسیار خوشحالیم که در مسیر احیا و توسعه روابط این دو کشور، وزارتخانه‌های دفاع، نقش مهم، پیشرو و اثرگذاری ایفا کرده‌اند.

امیر آشتیانی هدف وزارت دفاع از همکاری‌های نظامی و دفاعی با تاجیکستان را تقویت بنیه دفاعی این کشور عنوان کرد و گفت: البته این همکاری‌ها علیه کشور ثالثی نخواهد بود.

وزیر دفاع با اشاره به سوابق همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف، گفت: خوشبختانه با امضای این اسناد، صفحات جدیدی به روابط دو کشور گشوده می‌شود و امیدوارم این همکاری‌ها در راستای تقویت امینت تاجیکستان و صلح و ثبات منطقه تداوم یابد.

در این دیدار وزیر دفاع تاجیکستان در مورد مسائل مربوط به توسعه منطقه‌ای و جهانی، وضعیت فعلی نیروهای مسلح تاجیکستان، برنامه‌های اجرا شده توسط دو کشور در چارچوب همکاری‌های مؤثر نظامی و توسعه روابط نظامی-فنی با وزیر دفاع ایران بحث و تبادل نظر کرد.

گفتنی است تبادل اطلاعات و آموزش در زمینه مبارزه مشترک با تروریسم و سایر موضوعات مرتبط با طرح و چشم‌انداز همکاری نظامی بین تاجیکستان و ایران به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت.