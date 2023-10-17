به گزارش خبرگزاری مهر، شهنام اشتری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی امروز در بازدید از محل حفاری سایت فسیل‌های مهره دار «آهق یک» به ضرورت کاوش و شناسایی مناطق فسیلی دار مراغه تاکید کرد.

شهنام اشتری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی در بازدید از محل حفاری سایت فسیل‌های مهره دار "آهق یک " در شهرستان مراغه ضمن اشاره به ضرورت کاوش و شناسایی مناطق فسیل دار، گفت: با اعتبار بالغ بر ۳۵۰ میلیون ریال حفاری سایت مذکور در فاز اول از ۲۰ تیرماه سال جاری تا پایان مهره ماه در حال انجام می‌باشد.

وی ادامه داد: فسیل‌های استخراج شده به مرکز دیرینه شناسی کور در مراغه انتقال می‌یابد.

اشتری افزود: برای فاز دوم حفاری سایت آهق ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده و برای تکمیل مرکز تحقیقات دیرینه شناسی کشور در سال جاری ۶۰ میلیارد ریال ابلاغ اعتبار شده است که سعی می‌شود مبلغ فوق به دو برابر افزایش یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی همچنین گفت: قریب به ۴۰۰ قطعه فسیلی در سایت مذکور حفاری و در حال استخراج بوده که شامل خانواده‌های اسب‌ها، آنتیلوپ ها، غزال‌ها، گوزن‌ها، زرافه‌ها، کرگدن‌ها، فیل‌ها، گوشتخواران و.. است.

وی افزود: از موارد مهم سایت مذکور قطعات سالم و تعداد قابل توجه جمجمه‌های به دست آمده است.

اشتری خاطرنشان کرد: منطقه فسیلی مراغه جز پنج منطقه مهم فسیل مهره دار جهان می‌باشد که منطقه آهق به عنوان بخش زیرین سازند مراغه برای اولین بار مورد کاوش، شناسایی و حفاری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: فسیل‌های حیرت انگیزی مربوط به خانواده‌های اسب‌ها، فیل‌ها، گاوسانان (آنتیلوپ ها، غزال‌ها، گوزن‌ها، زرافه‌ها و …)، سوئیدها، کرگدن‌ها و انواع گوشتخواران در حفاری جدید به دست آمده است.

اشتری افزود: سایت فسیلی مهره دار آهق از نظر گسترش افقی یکی از طولانی‌ترین لایه‌های شناسایی شده تاکنون است و بی شک دارای سن بیش از ۱۰ میلیون سال پیش می‌باشد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی حفاری سایت آهق به عنوان اولین ظهور فسیل‌های مهره دار سازند مراغه معرفی کرد که می‌تواند سن دقیق‌تری برای افق فسیل دار مراغه تعیین نماید.