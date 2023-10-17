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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۳۲

فرمانده انتظامی بروجرد:

عامل ایجاد مزاحمت در فضای مجازی بروجرد دستگیر شد

عامل ایجاد مزاحمت در فضای مجازی بروجرد دستگیر شد

بروجرد - فرمانده انتظامی بروجرد از شناسایی و دستگیری فردی که در فضای مجازی اقدام به مزاحمت برای شهروندان کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی رصد فضای مجازی توسط پلیس فتا و اطلاع از فعالیت صفحه اینستاگرامی فردی که اقدام به ایجاد مزاحمت برای شهروندان کرده بود شناسایی و دستگیری وی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی پلیس، متهم مربوطه که یک مرد جوان بود شناسایی و پس از هماهنگی قضائی دستگیر و در تحقیقات صورت‌گرفته معترف شد این اقدام را به علت مشکلات شخصی و روحی انجام داده است.

فرمانده انتظامی بروجرد، عنوان کرد: پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است و عموم مردم می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5914604

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