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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۹:۱۳

با موضوع سردار شهید نورعلی شوشتری؛

کارگاه نقاشی «روایت یاران» به نیشابور رسید

کارگاه نقاشی «روایت یاران» به نیشابور رسید

انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، کارگاه نقاشی روایت یاران با موضوع سردار شهید نورعلی شوشتری برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، کارگاه نقاشی روایت یاران با موضوع سردار شهید نورعلی شوشتری از ۲۶ مهر در نیشابور برگزار می‌شود.

کارگاه نقاشی روایت یاران به همت انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح از امروز ۲۶ مهر در شهرستان نیشابور با محوریت سردار شهید نورعلی شوشتری برپا می‌شود.

در این برنامه هنرمندانی همچون علیرضا خالقی، مهدی امینی، احمد کاشکی، مصطفی محب الاسلام، احمد منصوری نژاد و سید محمدرضا میری به خلق اثر می‌پردازند.

کارگاه روایت یاران همزمان با کنگره ملی بزرگداشت ۲۵۳۲ شهید دیار سلسله الذهب از امروز ۲۶ مهر در شهرستان نیشابور، ورزشگاه انقلاب برپا می‌شود.

کد مطلب 5914821

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