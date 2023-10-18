رئیس جمهور در تجمع همدردی مردم تهران با ملت فلسطین سخنرانی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جنایت وحشیانه و ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی در بمباران بیمارستان المعمدانی غزه اشک‌ها را جاری کرد و دل‌ها را شکست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران خاطر نشان کرد: به خاک و خون کشیدن بیش از هزار زن و مرد و کودک مجروح که به بیمارستان پناه آورده بودند اوج سبعیت و ددمنشی این جنایتکاران تاریخ را به نمایش گذاشت.

محمودی عنوان داشت: یقین داریم خون این مظلومان گریبان جنایتکاران صهیونیست را خواهد گرفت و مرگ آنان را تسریع خواهد کرد؛ دولت محترم جمهوری اسلامی ایران امروز را عزای عمومی اعلام کرده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران بیان داشت: به عنوان اعلام همدردی با ملت مظلوم فلسطین و محکومیت این جنایت ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ با اجتماع در میدان انقلاب تهران با سخنرانی آیت الله رئیسی ریاست محترم جمهوری با ملت مظلوم اظهار همدردی خواهیم کرد.