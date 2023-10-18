به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، آیین تجلیل و قدردانی از دست‌اندرکاران قهرمانان و مدال‌آوران رقابت‌های سی و یکمین یونیورسیاد دانشجویان جهان (چنگدو چین) که بر اساس اعلام قبلی قرار بود امروز با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری در وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شود به منظور همدردی با مردم مظلوم فلسطین لغو و به روز چهارشنبه ۲ ابان ماه ۱۴۰۲ موکول شد.

گفتنی است؛ پیرو دستور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، امروز، چهارشنبه، ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۰ تا ۱۲ کلیه کلاس‌های دانشگاه‌ها در اعتراض به حملات دردمنشانه رژیم اشغالگر صهیونیستی تعطیل می باشد.

در تهران نیز اجتماع عظیم مردمی در محکومیت کشتار مسلمانان بی‌گناه فلسطین ساعت ۱۵:۰۰ در میدان انقلاب برگزار خواهد شد.