به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه که خطاب به مهدی تاج رئیس فدراسیون و خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران نوشته شده و در اختیار گروه ورزشی مهر قرار گرفته، آمده است:

«به استحضار می‌رساند لیگ بیست و سوم فوتبال کشور به رغم برخی مشکلات و وقفه های متوالی در برگزاری آن، با هیجان خاصی آغاز شده است. از بدو مسابقات لیگ برتر شاهد رقابت جذاب و هیجان انگیزی میان مدعیان قهرمانی هستیم و باشگاه ها تلاش می کنند بهترین نتایج را کسب کرده و در راه موفقیت گام بردارند.

در این میان نقش داوری‌ها هم بسیار مهم و حیاتی خواهد بود و در این شرایط به نظر می رسد اشتباهات سریالی آن هم به سود یک تیم خاص و به ضرر حریفان، شائبه هایی به وجود آورده باشد. هرچند حضرتعالی اشراف کامل به نتایج و اتفاقات فوتبال و لیگ برتر دارید اما بد نیست موارد زیر محض یادآوری ذکر شود؛

تک گل ۳ امتیازی علی نعمتی در بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک آن هم در هفته اول لیگ بیست وسوم، اشتباهات داوری به سود یک تیم خاص را خیلی زود استارت زد.

گلی که به گواه اغلب کارشناسان داوری، زننده آن در آفساید قرار داشت اما کمک داور و داورندیدند تا سه امتیاز به حساب پرسپولیس واریز شود.

در چارچوب رقابت های هفته سوم لیگ برتر، تیم ذوب آهن اصفهان با گل به خودی سروش رفیعی تا دقیقه ۸۴ از پرسپولیس میزبان پیش بود و در آستانه کسب ۳ امتیاز ارزشمند، بازیک گل آفساید به داد تیم خاص رسید. گئورگی گولسیانی باز به گواه تمامی کارشناسان داوری در شرایط آفساید به هوا پرید و دروازه تیم ذوب آهن را باز کرد تا پرسپولیس از یک شکست حتمی خانگی نجات پیدا کرده و یک امتیاز بادآورده کسب کند!

اما اوج این سریال تکراری و آزاردهنده را هفته هفتم به تماشا نشستیم. جایی که دروازه بان پرسپولیس در نیمه دوم، توپی که به شکلی واضح و آشکار از خط دروازه عبور کرده بود را بیرون کشید در حالی که داور وسط و کمک داور آن را تشخیص ندادند!

تمامی کارشناسان داوری متفق القول اعلام کردند ضربه سر مهاجم گل گهر، از خط دروازه پرسپولیس عبور کرده اما چه فایده؟ ۳ امتیاز مفت و مسلم به حساب تیم خاص واریز شد و صدا هم به صدا نرسید!

نبود VAR در فوتبال ایران باعث شده تا بهانه و دستآویزی برای اشتباهات واضح و آشکار داوری باشد اما صحنه های مورد اشاره نیازی به تکنولوژی کمک داور ویدئویی نداشته و با چشمان معمولی نیز قابل مشاهده بوده است.

آنچه این نامه سرگشاده را به درازا می کشاند اما مربوط به حاشیه بردن این اشتباهات سریالی داوری به سود تیم خاص با اخباری است که توجهات را به سمت دیگری معطوف کند.

شاید حافظه دراز مدت فوتبال ایران بابت اشتباهات داوری در فصول گذشته به سود یک تیم خاص تا حدی ضعیف شده باشد اما یقین بدانید حافظه کوتاه مدت اهالی فوتبال که دچار نسیان و نقصان نشده و قوی است!

بدون شک دعوای زرگری عوامل باشگاه خاص در شرایط سود بردن از اشتباهات سریالی داور حواس ها را پرت نکرده و نخواهد کرد. فراموش نباید کرد تفاوت قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته فقط و فقط یک امتیاز ناقابل بود!

آقای تاج و آقای افشاریان! اشتباهات داوری به سود یک تیم خاص به یک سریال تکراری، ملال انگیز و خسته کننده تبدیل شده و این ادعا را با صدای بلند و نه تنها به اعتبار مطالبه هواداران پرشمار استقلال بلکه سایر تیم هایی می گوییم که متضرر می شوند اما فریاد آنها به جایی نمی رسد.

لیگ بیست و سوم نیز به پایان می رسد اما اجازه ندهید قهرمان این دوره با اشتباهات سریالی داوری و امتیازات بادآورده تعیین شود. هواداران استقلال مگر چه می خواهند؟ رفع تبعیض، اجرای عدالت و کنترل سوت های اشتباه به سود یک تیم خاص!

با احترام

علی جباری، حسن روشن ، نصرالله عبداللهی، شاهرخ بیانی، صمد مرفاوی،ایمان عالمی، عباس سرخاب ستار همدانی و مهدی پاشازاده جمعی از پیشکسوتان باشگاه استقلال»