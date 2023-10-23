اصغر حاجیلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت آکادمی باشگاه استقلال پس از بازدید ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال و مصطفی زارعی رئیس دپارتمان صدور مجوز حرفه‌ای اظهار داشت: زمانی که هدایت تیم فوتبال استقلال تهران در دست فرهاد مجیدی بود من در آکادمی این باشگاه حضور داشتم و آن زمان با بررسی مسئولان فدراسیون فوتبال توانستیم مجوز حرفه‌ای آکادمی را دریافت کنیم.

او ادامه داد: آکادمی استقلال در ورزشگاه امام رضا (ع) تهران قرار دارد و پس از جدایی ما از استقلال، این ورزشگاه دچار تغییراتی شد و زمانی که بار دیگر عهده دار آکادمی استقلال شدم، پس از بررسی وضعیت، کسی فکر نمی‌کرد که بتوانیم برای آکادمی مجوز دریافت کنیم.

وی افزود: هفته گذشته زارعی به همراه ممبینی از آکادمی باشگاه استقلال دیدن کردند و تمام نقاط ورزشگاه امام رضا (ع) را مورد ارزیابی قرار دادند و اذعان کردند که تغییرات عمده‌ای صورت گرفته است اما کم و کاستی‌هایی دارد که باید تا بهمن ماه آنها را برطرف کنیم. استاندارد سازی آکادمی یک فرمتی دارد که فدراسیون فوتبال در گذشته آن را به باشگاه ارائه کرده است اما به دلیل اینکه تمام توجه به تیم بزرگسالان بوده، آقایان، آکادمی را رها کردند.

قبل از اقدامات ما کبوترها در ورودی اصلی لانه کرده بودند

مدیر آکادمی باشگاه استقلال در خصوص شرایط فعلی این آکادمی عنوان کرد: در حال حاضر وقتی مدیر یا سرپرست تیم‌های پایه به رختکن ورزشگاه امام رضا (ع) می‌روند از شرایط موجود ابراز رضایت می‌کنند. در مسیر این تغییرات یکی از دوستان خطیر کمک بزرگی به ما کرد تا توانستیم آکادمی باشگاه را که تبدیل به خانه متروکه شده بود را بازسازی کنیم. شاید کسی باور نکند اما سالن اصلی ورودی آکادمی پر از لانه کبوتر بود که خدا را شکر اکنون شکل و شمایل خوبی دارد. ما حتی رختکن‌ها و گرانول‌های زمین که آسیب دیده بودند را تعویض کردیم.

حاجیلو در ادامه تصریح کرد: نبود تابلو در ورودی ورزشگاه امام رضا (ع) یکی از مشکلات بزرگ این ورزشگاه است و در این خصوص صحبت‌هایی با خدادادی مسئول اماکن ورزشی باشگاه استقلال داشتم و قرار شد هماهنگی‌های لازم با حامی مالی باشگاه در این خصوص انجام شود تا تابلوی خوبی را برای این ورزشگاه در نظر بگیرد.

برای تکمیل کم و کاستی‌ها نیازمند کمک سازمان لیگ هستیم

وی درباره بر طرف کردن کم و کاستی‌های آکادمی باشگاه استقلال، گفت: از همین فردا باید کارمان را آغاز کنیم تا کم و کاستی‌ها رفع شود. از اتاق پزشکان گرفته تا اتاق آنالیز دارای نواقصی است که باید با کمک مسئولان سازمان لیگ آنها را بر طرف کنیم.

او ادامه داد: در رابطه با برگزاری کلاس‌های مختلف برای تیم‌های پایه هم نیازمند کمک سازمان لیگ هستیم. کارهایی هم که مربوط به من می‌شود را به سرعت پیگیری خواهم کرد تا زمان را از دست ندهیم و زمانی که ناظران AFC به ایران آمدند، برای بازرسی دچار مشکل نشویم.

باید حدود ۴۰ میلیارد تومان در آکادمی استقلال هزینه کرد

مدیر آکادمی باشگاه استقلال افزود: طبق استانداردی که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شده است، باشگاه باید در بخش آکادمی حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه کند که مسئولان AFC باید از جزئیات آن با خبر باشند. چرا که آنها موارد حقیقی و حقوقی را بررسی می‌کنند. در جلسه روز گذشته از زارعی در خواست کردم تا قوانین جدید آکادمی مورد نظر AFC را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم خودمان را به روز کنیم.

خطر بزرگی استقلال را تهدید می‌کند

حاجیلو بیان کرد: باید بگویم که خطر بزرگی استقلال را تهدید می‌کند، به جز بدهی‌های دلاری که برای باشگاه وجود دارد باید آکادمی استقلال تا بهمن ماه امسال تجهیز شود. در واقع این آخرین فرصتی است که ما در اختیار داریم تا بتوانیم تأییدیه AFC را بگیریم. روز گذشته ممبینی در جلسه‌ای که داشتیم به ما اعلام کرد در گذشته فدراسیون فوتبال برای اینکه به سرخابی‌ها کمک کند تا بتوانند در آسیا حضور داشته باشند عکس‌ها و گزارشاتی را به AFC ارسال می‌کرد اما بعد از آنکه آنها متوجه تخلف فدراسیون شدند فوتبال ایران را جریمه سنگینی کردند.

مجوز حرفه‌ای نگیریم لیگ قهرمانان را از دست می‌دهیم

وی در پاسخ به این سوال که نگاه مسئولان AFC به آکادمی داشتن باشگاه‌ها خوب است یا خیر، بیان کرد: اصول و برنامه‌ریزی AFC در خصوص آکادمی باشگاه‌ها کار بسیار خوبی است چرا که آنها بر این باور هستند که باشگاه‌ها با توجه به هزینه کلانی که در تیم بزرگسالان خود انجام می‌دهند باید به تیم‌های پایه خود هم توجه کنند.

او ادامه داد: با توجه به اخطارهایی که دبیرکل فدراسیون فوتبال به ما داد، قطعاً مدیران باشگاه برای فراهم کردن تمام موارد آکادمی راهکارهای خوبی را خواهند داشت چرا که اگر تا بهمن ماه نتوانیم مجوز حرفه‌ای آکادمی باشگاه استقلال را کسب کنیم، لیگ قهرمانان سال آینده را هم از دست خواهیم داد و در ادامه کار برای ما سخت خواهد شد.