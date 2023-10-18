به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، کنستانتین ورونتسوف، معاون واحد عدم اشاعه و کنترل تسلیحات وزارت خارجه روسیه در نشستی در سازمان ملل متحد گفت که مسکو در حال نزدیک‌تر شدن به لغو تعهداتش درباره عدم انجام آزمایش هسته‌ای است هرچند مادامی که آمریکا آنها را مجبور نکند، چنین قصدی ندارد.

ورونتسوف در این نشست یادآور شد که روسیه در سال ۲۰۰۰ پیمان جامع منع آزمایش هسته‌ای مصوب سال ۱۹۹۶ را تایید و تصویب کرد و ۲۳ سال است که در انتظار اقدامی مشابه از سوی آمریکا است.

وی افزود: واشنگتن با عدم تصویب این پیمان، از تمام منافع آن بهره‌مند می‌شود و حتی تصور می‌کند که با موعظه امضاکنندگان این معاهده درباره چگونگی نظارت بر آن، کار درستی انجام می‌دهد. بس است دیگر!

دومای روسیه به عنوان پارلمان این کشور، روند تصویب لایحه‌ای برای تایید خروج مسکو از این معاهده را آغاز کرده است. قرائت اول پیش‌نویس این لایحه دیروز به تصویب رسید.

ویاچسلاو ولودین، رییس دومای روسیه درباره این روند گفت: واشنگتن باید درک کند که هژمونی‌اش هیچ سودی ندارد. ما به گفتمان برپایه احترام متقابل، عاری از استاندارد دوگانه و عدم مداخله در امور کشورهای مستقل نیازمندیم.

پیمان مذکور هنوز اجرایی نشده است زیرا مفاد آن باید به تایید مجموعه‌ای از کشورها از جمله آمریکا برسد.

دیپلمات ارشد روس در جریان سخنرانی‌اش در سازمان ملل، همچنین تاکید کرد که حتی زمانی که روسیه دیگر به تعهداتش در این پیمان پایبند نباشد، باز هم هیچ قصدی برای از سر گرفتن آزمایش‌های هسته‌ای ندارد. او به حضار در این نشست یادآوری کرد که ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه متعهد شده است که این کشور نخستین طرفی نخواهد بود که وقفه ایجادشده در آزمایش هسته‌ای را می‌شکند، بنابراین «مسئولیت تحولات آتی در این حوزه کاملا برعهده آمریکاست.»

واشنگتن در سال ۱۹۹۲ آخرین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد و روسیه در سال ۱۹۹۰ و پیش از فروپاشی شوروی این کار را کرده بود. پوتین در چندین موقعیت هشدار داد که ممکن است آمریکا به عنوان بخشی از برنامه مدرن‌سازی هسته‌ای خود، دوباره آزمایش هسته‌ای را از سر بگیرد.

ورونتسوف تاکید کرد که تشدید تنش‌های بین‌المللی به ویژه در مساله اوکراین، مسیر خلع سلاح هسته‌ای را سد کرده است. وی افزود: غرب به مسیری روی آورده که آشکارا در تقابل با روسیه است و مخاطرات را تشدید می‌کند و به مثابه نزدیک شدن به یک جنگ آشکار بین کشورهای هسته‌ای است. هشدارهای ما درباره مخاطرات راهبردی نوظهور هم یا نادیده گرفته شده یا به سود اهداف پروپاگاندایی، سوءتعبیر شده است.

آمریکا و متحدانش روسیه را در جریان جنگ اوکراین به «توسل به اخاذی هسته‌ای» متهم کرده‌اند؛ موضوعی که مسکو آن را رد کرده است.

دیپلمات ارشد روسیه دراین‌باره تصریح کرد: اگر مسکو انبار تسلیحات هسته‌ای خود را خالی کرده بود، ناتو به روسیه حمله می‌کرد.