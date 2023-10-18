شهادت صدها نفر از مردم غزه دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد پروایی، نماینده گیلان در مجلس خبرگان رهبری در پی کشتار بی رحمانه مردم بی دفاع غزه بیانیه صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

وَسَیعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَی مُنْقَلَبٍ ینْقَلِبُونَ (الشعراء: ۲۲۷): وآنان که ظلم وستم کردند، به زودی خواهند دانست که به کدام دوزخ بازخواهند گشت.

حمله وحشیانه و تروریستی رژیم غاصب و سفاک و کودک کش صهیونیستی، (با حمایت مستقیم دولت آمریکای شیطان صفت و غارتگرِ بی وجدان)، به بیمارستان المعمدانی غزّه مظلوم و قهرمان، که به کشته شدن و شهادت صدها نفر از مردان و زنان و کودکان بی دفاع منجر شد، دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد.

این حرکت پست و پلشتِ رژیم جعلی اسراییل یک جنایت عَلیهِ انسانیت و یک نسل کشی آشکار و لکه ننگ و سیاه پاک نشدنی برای آنان و طراحان و حامیان این جنایت فراموش نشدنی خواهد بود.

اینجانب ضمن محکوم کردن وحشی‌گری و جنایت رژیم منفور و انشا الله مُضمَحِل اسرائیل خونخوار، این فاجعه و مصیبت عُظمی را به محضر حضرت بقیّة الله الاعظم (عج)، رهبرمعظم انقلاب، مراجع معظم تقلید و مردم شریف و مؤمن استان شهید پرور گیلان تسلیت عرض نموده و از همه مردم عاجزانه می‌خواهم ضمن دعا برای پیروزی جبهه مقاومت و رزمندگان غیور حماس، با شرکت در راهپیمایی‌هایی که از طریق شورای هماهنگی تبلیغات اعلام می‌شود، انزجار و تنفّر خود را از رژیم صهیونیستی اسرابیل و جنایات آن اعلام کنند.