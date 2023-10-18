کشف ۲۰ میلیارد ریال مکمل ورزشی قاچاق در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود مصدق گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأمورین پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، محل دپوی این کالاهای قاچاق در محدوده گل حصار شناسایی شده و با هماهنگی از سوی مقام قضائی، تیم‌های عملیاتی برای انجام عملیات وارد عمل شدند.

این مقام ارشد انتظامی عنوان داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد که هر از گاهی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق از جمله مکمل‌های ورزشی خارجی قاچاق، توسط تعدادی خودروی شوتی از جنوب کشور به این مکان منتقل و سپس توسط قاچاقچیان در بازار تهران توزیع می‌شود.

سردار مصدق، افزود: مکمل‌های ورزشی مکشوفه از محل بدون بارکدهای مجاز گمرکی بوده و در استعلام از سامانه‌های گمرکی مشخص شد برند ثبت شده در اسناد با کالاهای مکشوفه مغایرت دارد و فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی بوده و کالاها در سامانه انبارها نیز ثبت نشده است.

وی اظهار داشت: کالاهای مکشوفه شامل ۵۸۱ قوطی انواع مکمل ورزشی بوده که پرونده قضائی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی تحویل شدند.

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در پایان، با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندار لازم می‌باشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می‌اندازند. لذا از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.