نمایندگان ادیان الهی در مجلس جنایت رژیم صهیونیستی را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی فیروزجائی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۲۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه نمایندگان جوامع ادیان الهی در مجلس در محکوم کردن تمامی جنایات رژیم صهیونیستی را قرائت کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

به نام خداوند یکتا و بی‌همتا

تاریخ بشری و به عبارتی تاریخ ظلم، سلطه‌جویی و همزمان تاریخ ظلم‌ستیزی، آزادگی و حق‌طلبی بوده است. یکی از بارزترین جلوه‌های این ویژگی‌ها که در قرن ۲۰ و قرن جاری شاهد آن بوده و هستیم، ظلم رژیم جعلی به نام رژیم صهیونیستی در قالب اشغالگری، کشتار و نسل‌کشی و ستم‌گری از یک سو و مبارزه و آزادی‌خواهی ملت مظلوم برای زیست انسانی در سرزمین تاریخی و آباء و اجدادی خود از سوی دیگر است.

روند مستمر اشغالگری و محاصره و آپارتایدی که رژیمی که مبتنی بر وحشت صهیونیستی طی دهه‌ها در فلسطین، کرانه باختری و غزه ایجاد کرده، آنچنان آنها و استکبار حامی آنها را روسیاه کرده که اسرائیل را در کنار دیگر صفات رذیلانه به صفت کودک‌کش نیز متصل کرده است. این رژیم ددمنش و شیطان‌صفت که همه ادعاهای پوچش تبلور دنائت و رذیلت است، از هر جهت محکوم است.

اینجانبان، نمایندگان جوامع ادیان الهی در مجلس شورای اسلامی با محکومیت شدید تمامی جنایات این رژیم به خصوص قتل عام اخیر بیمارستان المعمدانی و کشتارهای کور روزهای اخیر حمایت خود و جوامع خود را از مردم حق‌جوی فلسطین اعلام می‌نمائیم و از جهانیان می‌خواهیم فارغ از منافع و حسابگری‌ها وظیفه انسانی خود که بنیاد امنیت و صلح را تشکیل می‌دهد، به فراموشی نسپارد.

۵ نفر از نمایندگان ادیان الهی از جمله روبرت بگلریان نماینده ارامنه جنوب ایران، آرا شاوردیان نماینده ارامنه شمال ایران، شارلی انویه تکیه نماینده آشوریان و کلدانیان ایران، اسفندیار اختیاری کسنویه یزد نماینده زرتشتیان ایران و همایون سامه یح نجف آبادی نماینده کلیمیان ایران امضاءکنندگان این بیانیه بودند. /