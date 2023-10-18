طوفان الاقصی زمینه نابودی رژیم کودک کش اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد یزدان پناه صبح چهارشنبه در حاشیه اعلام حمایت کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان از مقاومت مردم فلسطین و محکوم کردن جنایت رژیم غاصب اسرائیل اظهار داشت: طوفان الاقصی برگ زرینی در محور مقاومت است.

وی در خصوص حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در غزه گفت: جنایت هولناک حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در غزه را که منجر به شهادت بیماران و مجروحان بی‌دفاع و بی‌پناه شد، یک جنایت جنگی وحشیانه و نسل‌کشی است.

معاون در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: جنایات اسرائیل نشان از خوی درندگی این رژیم کودک کش دارد و حمله به بیمارستان المعمدانی در غزه و کشته شدن کودکان، بیماران و مجروحان بی‌دفاع و بی‌پناه یکی از شنیع‌ترین جنایات ضد انسانی تاریخ معاصر بوده است.

وی تصریح کرد: طوفان الاقصی پاسخ ۷۵ سال زورگویی، ظلم و وحشی‌گری این رژیم غاصب بود و به امید خدا وعده الهی محقق شده و پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله عالی) این رژیم جنایتکار به محاق خواهد رفت.

احمد یزدان پناه افزود: ایادی استکبار که در این شرایط به کمک این رژیم فرومایه آماده‌اند نیز در این جنایت شریک هستند و دستشان به خون کودکان و زنان بی پناه فلسطینی آغشته است.

وی اذعان داشت: این رژیم جعلی حتی قوانین بین‌المللی هم رعایت نمی‌کند، امروز اوضاع انسانی در غزه فاجعه‌بار است و درمان مجروحین و بیماران به‌شدت دچار اختلال شده است و می‌طلبد که سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی به وظایف ذاتی خود عمل نموده و زمینه درمان بیماران، تأمین دارو و تجهیزات در غزه را فراهم نماید.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و جمعی از مدیران و کارکنان شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان با تجمع در ورودی بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان، حمایت قاطع خود را از آرمان‌های مقاومت اعلام داشتند.

در این مراسم که با اجرای سرودهای حماسی همراه بود، تجمع‌کنندگان ضمن محکوم کردم جنایت رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی اعلام برائت خود را با سر دادن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا نشان دادند.