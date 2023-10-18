همدردی کودکان تهرانی با کودکان غزه/کودکان آینده هر کشوری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه ۲۶ مهر ماه حدفاصل میدان فردوسی تا میدان انقلاب شاهد تجمع و حضور مردمی بود که از شدت جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی به خشم آمده بودند.

تجمع خودجوش مردم تهران در حمایت از آرمان‌های فلسطین و محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان غزه بود. شب گذشته منابع خبری فلسطینی از فاجعه در یکی از بیمارستان‌های غزه خبر دادند که به دنبال حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی رخ داده است.

این حمله وحشیانه و ددمنشانه رژیم اشغال‌گر قدس به بیمارستان المعمدانی به شهادت و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر از مردم مظلوم فلسطین منجر شد که اکثریت بیشتر آنها کودکان، مادران و زنان بی گناهی بودند که در بیمارستان پناه گرفته بودند. امروز نیز خانواده‌های تهرانی در این تجمع خودجوش با در دست گرفتن کودکان و نوجوانان خود سعی در همراه کردن کودکان خود داشتند. آنان با تلاش برای آشنا کردند کودکان با مفاهیمی همچون عدالت و حق طلبی و آرمان خواهی و مقاومت کودکان و نوزادان خود را در این راهپیمایی حاضر کردند.

حضور کودکانه نوزادان در کالسکه و در آغوش والدینشان نشانگر وجود آرمانی است مادران و پدران برای مبارزه با اسرائیل و ظالم از کودکی به فرزندانشان می‌چشانند. در بین تجمع کنندگان نیز نوزادی یک ماهه آمده بود که مادرش بالای سر این نوزاد پلاکی گذاشته بود مبنی بر اینکه «به امید خدا انتقام می‌گیریم» یعنی فرزندان ما سرباز کوچکی هستند که تا انتها و باز شدن راه انتقام در مسیر حق و درستی خواهند ایستاد.

مردم با سردادن شعار «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا»، «ای رهبر آزاده آماده ایم آماده» و «فلسطین حمایتت می کنیم» «حیدر حیدر» فرزندان خود را با بخشی از آرمان عدالت محورانه و شاخص‌های مقاومت آشنا می‌کردند.

پلاکاردها با مضمون آزادی فلسطین و قدس شریف در کنار عکس‌هایی از سردار شهید سلیمانی در دستان مردم دیده می‌شد و سر بندهایی با مفاهیم محور مقاومت نیز در این میان کودکان را با بخشی از مقاومت در عرصه بین المللی آشنا می‌کرد. در بخشی از این مراسم یکی از کودکان به خبرنگار مهر گفت: برای فلسطین به این راهپیمایی آمده است و فلسطین مردمی گناه فلسطین را بمباران کرده است.

همچنین دختری دیگر در این راهپیمایی حضورش را شعار مرگ بر اسرائیل بیان کرد تا فلسطین آزاد شود.

دختر دیگری که پرچم فلسطین را بر دوش خود انداخته بود حضورش را برای حمایت از فلسطین اعلام کرد بدین جهت که دشمنان به این کشور حمله کرده‌اند و ما نیز در این راهپیمایی از آن حمایت خواهیم کرد.

برخی از کودکان با حضور در این راهپیمایی با تجمع میان همسالان خود صحنه‌های زیبایی را رقم زده با کودکان غزه همدردی کردند و با شعارهای فلسطین پیروز است و اسرائیل نابود است به حضور خود را در این تجمع نقش بخشیدند.

در میدان انقلاب نیز کودکانی با راه رفتن و لگد مال کردن پرچم آمریکا و اسرائیل انزجار و خشم خود را از اتفاقات اخیر استکبار جهانی نشان دادند.

بنظر می‌رسد نسل جدید ادامه دهنده آرمان‌های انقلاب و مقاومت خواهد بود و وظیفه همه اعم از والدین، مربیان آموزش و پرورش، اساتید و نهادهای آموزشی و پرورشی القای صحیح مفاهیم مقاومت در عرصه بین‌المللی و راه‌های شناخت حق از باطل است.

کودک کشی محکوم است و کودکان آینده هر کشوری هستند

در همین راستا حامد علامتی رییس کانون پرورش فکری و نوجوانان نیز در حاشیه این تجمع مردمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: این اقدامات شنیع توسط رژیم کودک کش اسرائیل انجام گرفت را محکوم می‌کنیم. در هیچ جای دنیا در جنگ بیمارستان مناطق مسکونی و خصوصاً کودکان و نوجوان و خانواده‌ها را هدف قرار نمی‌دهند

وی ادامه داد: اینها علاوه بر اینکه رژیم جعلی هستند ددمنشانه ماهیت پوشالی و شنیع خود را نشان دادند و از طرفی سکوت مجامع بین‌المللی را می‌بینیم. مجامعی که از حقوق کودک دم می‌زنند اما هیچ واکنشی نشان ندادند و هر گونه سکوت در این موضع نشان از همدستی با رژیم جعلی دارد.

علامتی گفت: ما نیز در کانون پرورش فکری فعالان عرصه کودک و نوجوان ابراز انزجار کرده و در عین حال برنامه‌های مختلفی را تدارک دیده‌ایم و همپای مردم در این صحنه حضور پیدا کردیم. ما در این راهپیمایی حضور بی شمار کودکان و نوجوانان را شاهد هستیم که بسیار جالب است.

رییس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تاکید بر اینکه کودکان و نوجوانان این اقدام شنیع را محکوم می‌کنند، اظهار داشت: کودکان و نوجوانان خودجوش دست والدین را گرفته و هر کسی دل نوشته‌ای دارد. کودکی نقاشی کشیده و یا نوجوانی پیراهن مشکی پوشیده است و دیگری ناراحت است و با این طریق می‌خواهند به دنیا بفهمانند کودک کشی محکوم است و کودکان آینده هر کشوری هستند.

در ادامه ویدیویی از حضور گسترده کودکان را مشاهده خواهید کرد: