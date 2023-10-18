جواد فروغی و نجمه خدمتی از ترکیب تیم ملی تیراندازی حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی ایران شامگاه چهارشنبه به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا راهی کره جنوبی خواهد شد.

این رقابت ها یکی از مراحل توزیع سهمیه المپیک برای تیراندازان آسیایی به حساب می آید و از همین رو برای تیراندازی ایران هم اهمیت زیادی دارد طوریکه فدراسیون تیمی کامل با ترکیب ۲۰ نفره را راهی این رقابت ها خواهد کرد. در این ترکیب اما جواد فروغی و نجمه خدمتی جایی ندارند!

فدراسیون تیراندازی امروز و در فاصله چند ساعت مانده به زمان اعزام تیم ملی به مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک، اسامی ملی پوشان و مربیان اعزامی در بخش های مختلف را اطلاع رسانی کرد. در میان اسامی اعلام شده اما نام فروغی و خدمتی دیده نمی شود.

قاعدتا عملکرد دور از انتظار این دو ملی پوش باعث کنار گذاشته شدن آنها از ترکیب تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک شده است.

بازی های آسیایی هانگژو آخرین رویدادی بود که جواد فروغی و نجمه خدمتی در آن شرکت داشتند. در این بازی ها فروغی در تپانچه بادی رتبه ای بهتر از بیست و ششمی به دست نیاورد. نجمه خدمتی هم در تفنگ بادی سی و هشتم شد و در تفنگ سه وضعیت به رده پانزدهم بسنده کرد.

جواد فروغی درحالی از ترکیب تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک کنار گذاشته شده که با وجود در اختیار داشتن طلای المپیک توکیو، طی ماه های گذشته نتوانست خیلی پاسخگوی انتظارات باشد طوریکه احمدظفر جعفرزاده مربی او در نشست خبری که پیش از بازی های آسیایی برگزار شد، به این نکته اشاره داشت که شاید بازی های آسیایی آخرین فرصت برای جواد فروغی باشد.

نجمه خدمتی هم که مدال های زیادی از حضور در میادین مختلف در کارنامه دارد، اخیرا روند رو به نزول داشته طوریکه با وجود حضور در ترکیب تمام عزامی اخیر فدراسیون، نتیجه قابل توجهی کسب نکرده است.

ترکیب تیم اعزامی تیراندازان به مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی به این شرح است:

تفنگ مردان: امیرمحمد نکونام، پوریا نوروزیان، مهیار صداقت

تفنگ زنان: الهه احمدی، فاطمه کرم‌زاده، فاطمه امینی، یلدا سلیمانی

تپانچه مردان: سجاد پورحسینی، امیر جوهری‌خو، وحید گلخندان

تپانچه زنان: هانیه رستمیان، گلنوش سبقت الهی، مینا قربانی

تراپ مردان:محمد بیرانوند، محمد حسین پرورش نیا، بابک یگانه

تراپ زنان: مرضیه پروروش نیا، شیوا فرح پور

اسکیت مردان: علی دوستی، امیر محمد دادگر

همچنین مریم طالبی (کادرفنی تفنگ)، محسن نصر اصفهانی، احمدظفر جعفرزاده (کادر فنی تپانچه)، هنریک آواکیان و نریمان نیکخو(کادر فنی اسکیت و تراپ) مربیان اعزامی هستند.

رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک ۳۰ مهر ماه تا ۱۱ آبان به میزبانی کره جنوبی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از رقابت های قهرمانی آسیا یک مرحله مسابقات دیگر برای توزیع سهمیه المپیک وجود دارد. این رقابت ها اواخر سال جاری به میزبانی اندونزی برگزار می شود و تیراندازان فرصت دارند تا با حضور در آن صاحب سهمیه شوند.

تیراندازی ایران تاکنون توسط هانیه رستمیان (تپانچه) و شرمینه چهل امیرانی(تفنگ) صاحب سهمیه المپیک شده است.