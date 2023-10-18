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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۳۸

اعلام انزجار مردم خلیل آباد از جنایت هولناک رژیم صهیونیستی

اعلام انزجار مردم خلیل آباد از جنایت هولناک رژیم صهیونیستی

خلیل آباد- مردم انقلابی خلیل آباد در پی حمله سفاکانه رژیم صهیونیستی و بمباران بیمارستان المعمدانی در غزه این جنایت هولناک را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم انقلابی شهرستان خلیل آباد امروز چهارشنبه به همراه مسئولین، امام جمعه، فرماندار و اعضای شورای تأمین، در پی حمله سفاکانه رژیم صهیونیستی و بمباران بیمارستان المعمدانی در غزه و شهادت تعداد زیادی از مسلمانان غزه، در حرکتی خودجوش با حضور در گلزار شهدای گمنام شهرستان این جنایت هولناک رژیم منحوس اسراییل را محکوم کردند.

مردم خلیل آباد حمله به بیمارستان المعمدانی و شهادت شمار زیادی از کودکان و مردم بی دفاع بستری در این بیمارستان را اقدامی وحشیانه و ضدانسانی اعلام کردند.

تجمع‌کنندگان با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل» شهادت و مجروح شدن بیش از هزار نفر از مردم بی‌دفاع غزه را محکوم و انزجار و نفرت خود را از حرکت ددمنشانه رژیم کودک‌کش اسراییل اعلام کردند.

در این مراسم که در جوار شهدای گمنام شهرستان برگزار شد، امام جمعه، فرماندار و دیگر اعضای شورای تأمین واداری و خانواده‌های معظم شهدا شرکت داشتند.

تجمع مردمی همراه با اقامه مراسم قرآن خوانی

حجت الاسلام علوی مقدم، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خلیل آباد گفت: امشب همزمان با نماز مغرب و عشا تجمع مردمی همراه با اقامه مراسم قرآن خوانی در مسجد جامع خلیل آباد برگزار می‌شود.

کد مطلب 5915443

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