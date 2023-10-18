به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج فرهنگیان استان سمنان در پی حملات ددمنشانه اسرائیل غاصب به بیمارستان المعمدانی غزه، پیام تسلیت صادر کرد و در آن نوشت: بار دیگر رژیم جنایتکار غاصب کودک کش و بی مارکش صهیونیستی در نهایت درنده خویی به بیمارستان المعمدانی غزه حمله کرد و صدها زن و کودک و مرد بی دفاع را در بدترین وضعیت ممکن به شهادت رساند.

در این پیام آمده است: این جنایت که نشانه درنده خویی و استیصال این رژیم کودک کش و بی مارکش است در حالی رخ داده که مجامع بین‌المللی نظاره‌گر آن بوده‌اند و به خاطر حمایت‌های مستکبران عالم به ویژه آمریکای جنایتکار حاضر به محکوم کردن جنایت‌های جنگی رژیم منحوس صهیونیستی نشده‌اند.

بسیج فرهنگیان استان سمنان می‌نویسد: طوفان الاقصی برای فلسطین عزت و عظمت به ارمغان آورده است و خون شهدای فلسطینی سیلاب ویرانگری برای صهیونیست‌ها و جبهه ظلم جهانی خواهد شد.

در این پیام می‌خوانیم: بی‌تردید انشاالله خون به ناحق ریخته شده مردم به ویژه کودکان و بیماران مظلوم و بی‌پناه غزه به روند اضمحلال اسرائیل غاصب سرعت بیشتری می‌دهد و این غده سرطانی از روی زمین محو و نابود می‌شود.

در خاتمه این پیام آمده است: بسیج فرهنگیان استان سمنان ضمن محکوم کردن توحش رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان و به شهادت رساندن مردم مظلوم و بی‌گناه مجروحان و کادر پزشکی اعلام می‌دارد ظلم و ستم و زورگویی پایدار نمی‌ماند و ایمان و اراده متکی به امداد الهی سرانجام پیروزی را محقق خواهد کرد قدرت قوت و اقتدار جبهه مقاومت ثمره مجاهدت و شهادت طلبی است و این حقیقت هر روز روشن‌تر می‌شود که ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد.