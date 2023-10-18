۲۴ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در مراغه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی روز چهارشنبه در در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این دستگاه‌های غیرمجاز پس از هماهنگی لازم قضائی و با همکاری عوامل اداره برق شهرستان، در حال استخراج ارز دیجیتال کشف و ضبط شد.

وی به دستگیر شدن یک نفر در این زمینه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شد.

سردار محمدی این را هم بیان کرد که استفاده از دستگاه‌های ماینر به مصرف برق زیادی نیاز دارد و فعالیت غیرمجاز مزارع ارز دیجیتال، علاوه بر ضررهای اقتصادی باعث اخلال در شبکه برق‌رسانی می‌شود.

وی از اهالی استان خواست برای کمک به اقتصاد و امنیت کشور به ویژه پیشگیری از اختلال در شبکه برق رسانی، در صورت اطلاع از این گونه موارد بلافاصله موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.