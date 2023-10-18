  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۸

فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی:

۲۴ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در مراغه کشف شد

۲۴ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در مراغه کشف شد

تبریز-فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی به کشف ۲۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در مراغه اشاره و بیان کرد: ارزش این دستگاه‌های قاچاق پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی روز چهارشنبه در در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این دستگاه‌های غیرمجاز پس از هماهنگی لازم قضائی و با همکاری عوامل اداره برق شهرستان، در حال استخراج ارز دیجیتال کشف و ضبط شد.

وی به دستگیر شدن یک نفر در این زمینه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شد.

سردار محمدی این را هم بیان کرد که استفاده از دستگاه‌های ماینر به مصرف برق زیادی نیاز دارد و فعالیت غیرمجاز مزارع ارز دیجیتال، علاوه بر ضررهای اقتصادی باعث اخلال در شبکه برق‌رسانی می‌شود.

وی از اهالی استان خواست برای کمک به اقتصاد و امنیت کشور به ویژه پیشگیری از اختلال در شبکه برق رسانی، در صورت اطلاع از این گونه موارد بلافاصله موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5915632

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها