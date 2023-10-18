به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید هاشم صفی‌الدین، رئیس شورای اجرایی جنبش حزب الله لبنان امروز چهارشنبه با هشدار به صهیونیست‌ها و آمریکا اعلام کرد: مقاومت در لبنان هزاران بار قدرتمندتر از گذشته است و هشدار می‌دهیم که مرتکب اشتباه نشوید.

رئیس شورای اجرایی جنبش حزب الله لبنان در واکنش به جنایت صهیونیست‌ها در بمباران بیمارستان «المعمدانی» اعلام کرد: دیروز شاهد بی شرمی فراتر از کشتار کودکان غزه از سوی صهیونیست‌ها در فاجعه بمباران بیمارستان المعمدانی بودیم، زیرا آنان با شانه خالی کردن آشکار از جنایت خود، گروه‌های فلسطینی را عامل این جنایت معرفی کرد.

سید هاشم صفی الدین در مراسم همبستگی با ملت فلسطین در جنوب بیروت افزود: بمباران دیروز بیمارستانی که پر از بیماران، زخمی‌ها، پزشکان، پرستاران و شمار زیادی از آوارگان بود، نشان می‌دهد که این تصمیم از پیش گرفته شده بود.

وی جنایت‌های اشغالگران صهیونیستی و بویژه جنایت بمباران بی ماستان المعمدانی غزه را به شدت محکوم کرد.

رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان با بیان اینکه جنایت‌های اسرائیل با پشتیبانی و حمایت آمریکا و غرب انجام می‌شود، افزود: هر دقیقه دشمن در یک جنایت جدید یک خانواده را در نوار غزه قتل عام می‌کرد و وجدان هیچ کسی به درد نمی‌آمد.آمریکا نمی‌خواهد از اشتباه نخست خود درباره سربریدن کودکان عبرت بگیرد.

وی ادامه داد: مواضع ناامیدکننده غربی‌ها در قبال تجاوزهای رژیم صهیونیستی در غزه ثابت کرد که غربی‌ها و در رأس آنها آمریکا، عرب‌ها و فلسطینی‌ها را انسان بشمار نمی‌آورند.

به گفته وی، رژیم صهیونیستی در اصل برپایه جنایت شکل گرفته و چنین رژیمی اگر از حمایت و پشتیبانی آمریکا برخوردار باشد، چه کار خواهد کرد؟

شیخ صفی الدین اضافه کرد: در روزهای آینده با دروغ جدیدی از سوی جریان شر رو به رو خواهیم شد که مقاومت در فلسطین را داعش بنامند، در حالی که داعش واقعی، آمریکا و اسرائیل هستند که از نابود شدن اندیشه تروریستی جلوگیری می‌کنند.

وی گفت: امروز مانند گذشته نیست بلکه دوره مقاومت، ملت‌ها و گروه‌های مقاومت فلسطین و گروه‌های مقاومت در منطقه است.

رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان با بیان اینکه امروز هدف دشمن، اخراج ساکنان غزه از سرزمین خود است، افزود: سخنان رئیس جمهوری مصر درباره کوچ ساکنان غزه به این کشور، نشانه جدی بودن توطئه کوچ اجباری ساکنان نوار غزه است.

وی اظهار کرد: نتانیاهو و بایدن امروز به رغم بمباران، کشتار و تلاش برای کوچاندن مردم، با معضلی به نام مقاومت ساکنان غزه روبه رو هستند.

شیخ صفی الدین گفت: نسبت به بمباران بیمارستان‌های بیشتر و کشتار بیشتر غیرنظامیان با هدف اخراج ساکنان غزه از سرزمین خود هشدار می‌دهیم، اطلاعاتی در دست داریم که همه سران نظامی و امنیتی اسرائیل سردرگم شده و ترسیده‌اند و آمریکا برای آرام کردن آنها آمده است.

وی تصریح کرد: امروز باید به وظیفه خود برای جلوگیری از سقوط غزه عمل کنیم و بدانیم که تا زمانی که ستمگری آمریکا ادامه داشته باشد، منطقه ما روی آرامش نخواهد دید.

رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان اضافه کرد: امروز دنیا یا با غزه است و یا با آمریکا و اسرائیل و کشورهای خبیث غربی، شاید زمان آن رسیده که ملت‌های منطقه در مقابل ستمگری آمریکا بایستند.

وی خطاب به آمریکا هم گفت: مقاومت در لبنان هزاران بار قدرتمندتر از گذشته است و هشدار می‌دهیم که مرتکب اشتباه نشوید.