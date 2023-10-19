احمد محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: معلمان مدارس غیردولتی باید شناسنامه‌دار شده و کارت صلاحیت حرفه‌ای برای آنها صادر شود.

وی تصریح کرد: ۱۸ هزار مدرسه و ۲۰ هزار آموزشگاه غیردولتی در کشور فعالیت می‌کنند و معلمان آنها باید کارت صلاحیت عمومی که به تأیید گزینش می‌رسد، دریافت کرده و وارد تدریس در این مدارس شوند.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: سال‌های گذشته مراحل صدور کارت صلاحیت عمومی ۱۵ روز بود اما این مدت زمان را به چهار ماه افزایش دادیم تا معلمان مرتبط با رشته‌های تخصصی خود دوره‌های ۳۶۰ ساعته پودمانی را سپری کرده و در کنار آن کارت صلاحیت عمومی را نیز دریافت کنند.

محمودزاده افزود: این دوره‌های آموزشی در موضوعاتی معرفتی، اعتقادی و بصیرتی و همچنین دانش تخصصی و صلاحیت حرفه‌ای است که بدون داشتن این کارت که به تأیید دانشگاه فرهنگیان می‌رسد، هیچ معلمی حق ورود به مدارس غیردولتی را ندارد.

وی در مورد شهریه مدارس غیردولتی نیز خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است تا شهریه‌ها به شرایط تعادل برسند و به همین خاطر ما از بالا به پایین کنترل شهریه را انجام می‌دهیم تا افزایش بی‌رویه‌ای اتفاق نیفتد.

محمودزاده در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در برخی از استان‌ها نظیر اردبیل ما با کف شهریه و پایین بودن عدد و ارقام در این زمینه روبه‌رو هستیم که تلاش می‌کنیم به این آموزشگاه‌ها کمک کرده و یک شرایط نزدیکی را در دریافت شهریه‌ها از سوی مدارس غیردولتی فراهم کنیم.

وی از تدوین بسته‌های معیشتی برای معلمان مدارس غیردولتی خبر داد و بیان کرد: این بسته‌های معیشتی شامل پوشش بیمه و افزایش دستمزد آنها است که در این زمینه نیز با همکاری دولت سیزدهم هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسبی در حال انجام است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی ادامه داد: تمام مدارس غیردولتی در کشور بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده ساماندهی می‌شوند تا دغدغه و مشکلاتی را در این حوزه شاهد نباشیم.