مجید دهقانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر یک‌روزه و فشرده خود در صبح فردا (۲۷ مهر) به استان یزد از برخی پروژه‌های نیمه تمام حوزه آب، بهداشت و درمان و گردشگری بازدید می‌کند و در رایزنی با مدیران استان در زمینه تسریع در پیشرفت پروژه‌ها تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه به علت اقلیم کویری استان یزد، تکمیل پروژه‌های حوزه آب یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مسئولان و مردم استان است، افزود: پروژه رینگ آب شهری که داود منظور از آن بازدید می‌کند، با هدف جلوگیری و رفع افت فشار آب در نقاط مرتفع شهر و رفع دغدغه مردم یزد در این زمینه از سوی دولت سیزدهم آغاز شده و تاکنون حدود ۹۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن هزینه شده و پیش‌بینی می‌شود برای تکمیل آن به حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز باشد.

دهقانی‌زاده ادامه داد: بازدید از خط سبز آب‌رسان شهر یزد یکی دیگر از پروژه‌های حوزه آب است که معاون رییس‌جمهور از آن بازدید می‌کند که این پروژه دارای طول خط ۲۲ کیلومتر بوده و تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته است و برای تکمیل آن تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه بازدید از مخزن ۵۰ هزار مترمکعبی ذخیره آب یکی دیگر از پروژه‌های استان در حوزه آب است که مورد بازدید رییس سازمان برنامه و بودجه کشور قرار می‌گیرد، عنوان کرد: این پروژه با هدف افزایش حجم ذخیره آب شرب و افزایش تاب‌آوری استان در سال ۹۶ شروع و با اعتبار ۲۱۰ میلیارد تکمیل شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد بازدید از بیمارستان ۱۵۰ تخت خوابی مهریز با پیشرفت ۹۹ درصد همچنین بازدید از بیمارستان ۱۵۴ تخت خوابی حضرت زینب شهرستان اشکذر با پیشرفت۸۵ درصد را از دیگر برنامه‌های دکتر منظور در استان یزد ذکر و اعلام کرد: برای تکمیل و پرداخت مطالبات بیمارستان مهریز ۱۴۰ میلیارد تومان و برای تکمیل و پرداخت مطالبان بیمارستان حضرت زینب اشکذر ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است.

دهقانی‌زاده، گردشگری را یکی دیگر از موضوعات مهم استان ذکر و تصریح کرد: با توجه ‌به اینکه شهر یزد به‌عنوان تنها شهر جهانی کشور ایران، مقصد گردشگران بسیاری است، تکمیل زیرساخت‌های این حوزه نیز در اولویت مدیران استان قرار دارد و در همین زمینه ساخت موزه بزرگ یزد پیش‌بینی ‌شده است و این پروژه که فردا توسط معاون رییس‌جمهور مورد بازدید قرار می‌گیرد، دارای ۱۲ هزار مترمربع زیربنا بوده و تاکنون ۳۵ درصد پیشرفت داشته است و برای تکمیل و پرداخت مطالبات آن به حدود ۵۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

گفتنی است، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر یک روزه فردا مهمان استان یزد است که دیدار با نماینده ولی‌فقیه و شرکت در شورای برنامه‌ریزی استان یزد و افتتاح و بازدید از چندین پروژه از مهم‌ترین برنامه‌های وی در سفر به استان یزد است.