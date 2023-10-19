قهرمانی مقتدرانه دختران روستایی آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، تیم مینی فوتبال دختران روستای گلین قیه شهرستان مرند به عنوان نماینده استان آذربایجان شرقی با اعزام به مسابقات مینی فوتبال روستایی کشور، توانستند با ۳ برد پیاپی به عنوان صدر نشین گروه به مرحله بعد صعود کند.

در مرحله یک هشتم نهایی با نتیجه ۲ بر یک نماینده لرستان را شکست داده و با اقتدار تمام پس از ۴ برد پیاپی به مرحله نیمه‌ی نهایی راه یابند.

نماینده استان در بازی نیمه نهایی مقابل تیم کهگیلویه و بویر احمد بازی کرده و موفق به شکست ۳ بر یک این تیم شد.

در نهایت، در بازی فینال نیز موفق شد نماینده بوشهر را با نتیجه یک بر صفر شکست داده و بر سکوی قهرمانی بایستد.

گفتنی است، تیم مینی فوتبال روستای گلین قیه مرند متشکل از سمیه حکیمی، زهرا تقی زاده استرقان، نسترن جعفرزاده اقدم بناب، ثمین جلفائی تازه کندی، راضیه صلواتی یامچی، لیدا مقتدر یامچی، فاطمه طالب پور، شیما ناطق مرندی، اسرا شیر علیپور اقدم یامچی و هانیه طالب پور با مربیگری دریا کاسبی و سرپرستی سمیه بدیری مدعی بلامنازع این رقابت‌ها بود.