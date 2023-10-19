به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (رشته‌های تحصیلی پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) در جمعه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۲ و عدم اعلام پذیرش در دانشگاه امام صادق (ع) در آن زمان، نتایج پذیرفته شدگان در این دانشگاه از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

افرادی که مشخصات آنان به عنوان پذیرفته نهایی اعلام شده است، لازم است باتوجه به توضیحات ذیل نسبت به ثبت نام اقدام کنند:

زمان و نحوه ثبت نام از پذیرفته شدگان از طریق دانشگاه امام صادق (ع) اطلاع‌رسانی خواهد شد.

عدم مراجعه پذیرفته شدگان برای ثبت‌نام در زمان مقرر، به منزله انصراف از ثبت نام تلقی شده و هیچ‌گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

آن ‌دسته از متقاضیانی که در مرحله اعلام نتایج نهایی رشته‌های تحصیلی پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (مورخ ۱۴ مهر ۱۴۰۲) در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار گرفته‌اند و هم اکنون نیز در ردیف پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه امام صادق (ع) قرار دارند، باید از دو رشته قبولی اعلام شده یکی را به دلخواه انتخاب و در آن رشته ثبت‌نام کرده و به تحصیل بپردازند. ثبت‌نام در یک رشته تحصیلی به منزله انصراف از رشته قبولی دیگر تلقی خواهد شد.

پذیرفته شدگان لازم است بر حسب مورد مطابق جدول مندرج در بند (پ) اطلاعیه اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (رشته‌های تحصیلی با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) موجود در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش نسبت به تهیه مدارک ثبت‌نامی اقدام و به دانشگاه ارائه کنند.

متقاضیانی که در ردیف پذیرفته‌شدگان قرار نگرفته‌اند در صورت داشتن هرگونه سوال یا اعتراض باید موضوع را از طریق دانشگاه امام صادق (ع) پیگیری کنند.

اسامی در این لینک قابل مشاهده است.