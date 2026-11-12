به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی ظهر پنجشنبه در نشست با مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، اظهار کرد: موضوع راه‌اندازی و استقرار این مرکز فرهنگی و تربیتی در شهرستان رودان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به پیشینه غنی انقلابی، مذهبی و فرهنگی شهرستان رودان نبود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یکی از خلأهای مهم در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی ویژه نسل آینده است.

فرماندار رودان با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی این مرکز، بیان کرد: ایجاد کانون پرورش فکری می‌تواند زمینه مناسبی برای شناسایی، پرورش و شکوفایی استعدادها و توانمندی‌های کودکان و نوجوانان شهرستان فراهم کند.

محسنی همچنین از دغدغه‌مندی و پیگیری خانم پشتکوهی در طرح این مطالبه فرهنگی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با تعامل و هم‌افزایی مسئولان و در چارچوب رویکرد دولت وفاق ملی، زمینه راه‌اندازی این مرکز فرهنگی در آینده نزدیک فراهم شود.