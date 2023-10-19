اتخاذ تمهیدات جهت پیشگیری و مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر پیشگیری و آمادگی لازم دستگاه‌ها برای مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان تهران اظهار داشت: طی روز گذشته بازدیدهایی از برخی مرغداری‌ها در شهرستان ری از سوی اداره کل مدیریت بحران استانداری تهران صورت گرفته است.

یزدی مهر با بیان اینکه همکاری دستگاه‌های ستاد ملی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان با اداره کل دامپزشکی در جهت پیشگیری و کنترل این بیماری در سطح استان تهران بسیار راهگشا خواهد بود، گفت: برگزاری مستمر جلسات تخصصی ماهیانه این ستاد و پایش و رصد مستمر و به موقع و بازدیدهای دوره‌ای از تمام واحدهای مرغداری در سطح استان و ارسال گزارش ماهانه به مدیریت بحران استانداری تهران مورد تاکید است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به اینکه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان یکی از بیماری‌های ویروسی و قابل انتقال خطرناک بوده که توسط پرندگان مهاجر منتقل می‌شود، افزود: مشترک بودن این بیماری بین انسان و طیور این ضرورت را به وجود می‌آورد که آگاهی‌های لازم به مردم ارائه و تمهیدات لازم برای پیشگیری از ورود این بیماری به استان اندیشیده شود.

وی در ادامه به دقت مرغداری‌ها مبنی بر حفظ و رعایت بهداشت و قرنطینه ورود و خروج و جلوگیری از تماس و ورود هرگونه حیوان و پرنده اهلی و وحشی به داخل مرغداری‌ها تاکید کرد و بیان داشت: نظارت بر فرآیند تولید و توزیع دان مرغ و طیور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یزدی مهر با اشاره به اینکه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان خطرات جدی و قابل توجهی به دنبال دارد و در صورت عدم کنترل این بیماری و سرعت سرایت آن بین طیور و انسان، این ویروس می‌تواند مشکلات زیادی را گریبان گیر مردم عزیز و دولت کند افزود: تاکید مؤکد مدیریت بحران ضمن همکاری همه دستگاه‌های مسئول، پیشگیری و آمادگی لازم برای مقابله با این پدیده خطرناک است.