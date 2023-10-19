همایش آموزشی توجیهی مدیران و رابطان مجلس وزارت ارشاد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش آموزشی توجیهی مدیران و رابطان امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای دانش افزایی، هم اندیشی و ارتقای اثربخش تعاملات در سالن غدیر این وزارتخاته برگزار شد.

ارشاد استعدادی مشاور وزیر در امور مجلس ضمن تأکید بر استقلال قوی و التزام عملی به قانون اساسی در حوزه تفکیک قوا، تعامل با نمایندگان مردم که نزدیک ترین سطح تماس حاکمیت و عناوین سیاسی با مردم هستند را بسیار مهم، راهبردی و میدان گشا دانست و گفت: رابطین استانی که در ادارات کل استانی به جهت جایگاه اداری دارای اختیارات و ارتباطات خوبی هستند باید نمایندگان محترم در کم و کیف حدود اختیار، اعتبارات و قوانین مترتب بر حوزه‌های کاری به ویژه عمرانی قرار دهند.

مدیرکل امور مجلس با اشاره به کم شدن سوالات و تذکرات از وزارت متبوع در ۶ ماهه سال جاری نسبت به ۶ ماهه مشابه آن در سال گذشته گفت: پاسخگویی به موقع، ارتباطات مؤثر و به هنگام، حضور در جلسات مجمع نمایندگان حداقل سالی ۲ بار، گفتگوهای بیشتر با نمایندگانی که در حوزه فرهنگ علاقه و دغدغه‌های بیشتری دارند، امری ضروری است و این امر مطالبه ستاد از استان‌ها است.

همچنین حسب دستور جانشین وزیر قرار شد که در صورت امکان و در سرفصل‌های مهم ارتباط دولت و مجلس، کارنامه عملکردی هر استان صادر و ارائه شود.

در این نشست که معاونین، مدیران کل و مشاورین امور مجلس سازمان‌ها و معاونت‌های تابعه نیز حضور داشتند، ضمن بررسی عملکرد ۶ ماهه و مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل، برخی از مشکلات و مسائل موجود در تعامل بین وزارت فرهنگ و مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.