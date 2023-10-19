مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی طی امروز در بیشتر مناطق استان وزش بادهای تند جنوبی با افزایش نسبی دما در طول روز انتظار می‌رود.

وی افزود: از عصر امروز با تقویت سامانه ناپایدار، بارش در مناطقی از استان آغاز و تا قبل از ظهر روز جمعه در منطقه تداوم خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: شدت بارش باران گاهی به صورت رگبار و رعدوبرق در مناطقی از استان به ویژه در شهرستان‌های شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

کوهی با بیان اینکه رعایت توصیه‌های ایمنی در هشدار صادر شده شماره ۵۳ سطح زرد و شماره ۵۴ سطح نارنجی تاکید می‌شود، گفت: از ظهر روز جمعه این سامانه بارشی از منطقه خارج و تا اواسط هفته آینده جوی آرام در سطح استان حاکم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.