  1. استانها
  2. اردبیل
۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۰

مدیرکل هواشناسی اردبیل خبر داد؛

پیش‌بینی وزش تندباد در برخی از مناطق اردبیل

پیش‌بینی وزش تندباد در برخی از مناطق اردبیل

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی طی امروز در بیشتر مناطق استان اردبیل وزش تندباد پیش‌بینی می‌شود.

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی طی امروز در بیشتر مناطق استان وزش بادهای تند جنوبی با افزایش نسبی دما در طول روز انتظار می‌رود.

وی افزود: از عصر امروز با تقویت سامانه ناپایدار، بارش در مناطقی از استان آغاز و تا قبل از ظهر روز جمعه در منطقه تداوم خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: شدت بارش باران گاهی به صورت رگبار و رعدوبرق در مناطقی از استان به ویژه در شهرستان‌های شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

کوهی با بیان اینکه رعایت توصیه‌های ایمنی در هشدار صادر شده شماره ۵۳ سطح زرد و شماره ۵۴ سطح نارنجی تاکید می‌شود، گفت: از ظهر روز جمعه این سامانه بارشی از منطقه خارج و تا اواسط هفته آینده جوی آرام در سطح استان حاکم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.

کد مطلب 5916203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها