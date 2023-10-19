به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، مهدی آذرپندار مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در آستانه برگزاری این رویداد در متنی درباره این رویداد به شرح زیر نوشت:

«سحرگه رهرویی در سرزمینی

همی‌گفت این معما با قرینی

که ای صوفی شراب آنگه شود صاف

که در شیشه برآرد اربعینی (حضرت حافظ)

اعداد واجد اسرارند و چهل یکی از پر رمز و رازترین این اعداد. در اسرار این عدد به روایت اهل باطن چنین آمده است که اگر چهل مرتبه بر انجام عهدی مداومت شود، به اراده‌ای پروردگار پرده‌ها بر صاحب عهد کنار رفته و دریچه‌های نورِ حق به روی چله‌نشین گشوده خواهد شد.

چهلمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، چله‌نشینی جامعه فیلم کوتاه است که امسال مداومت‌شان بر این عهد، چهل‌ساله خواهد شد؛ مداومتی که حتی موشک باران سال ۶۷ و کرونای سال ۹۹ هم نتوانست خللی درآن وارد کند.

حالا امسال همه امیدمان به آن است که از پس این چله‌نشینی، دریچه‌های آشتی، نور، امید و سعادت به روی همراهان این جشنواره در این چهل سال بیش از پیش باز شود؛ چنانکه پوستر جشنواره چهلم، تبلور همین امیدواری ماست که آدمی به امید زنده است. امید به برگزاری جشنواره‌ای پرشور با حضور همه سلایق و اندیشه‌ها.

البته رکوردشکنی جشنواره در میزان دریافت آثار بخش بین‌الملل در بین تمام ادوار چهل ساله، حضور پررنگ‌تر از همیشه فیلم‌سازان ساکن استان‌ها در بین فیلم‌های پذیرفته شده در بخش ملی، تنوع بالای ژانرها و اقلیم‌ها و توجه به بومی‌گرایی در فیلم‌ها و سطح بالای آثار، از نشانه‌های این «مبارک سحری» است که در ازای آن «صبر و ثبات» چهل ساله به ما وعده داده شده است.

پس مشتاقانه می‌نشینیم به تماشای این چله‌نشینی سینمایی که همگان به آن دعوتید؛ ان‌شاءالله.»

چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۲ در حال برگزاری است.