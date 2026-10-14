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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۹

یحیی پور: ۵۰ یگان رزمی برای رزمایش «جان‌فدا» در رودسر ساماندهی شدند

یحیی پور: ۵۰ یگان رزمی برای رزمایش «جان‌فدا» در رودسر ساماندهی شدند

رودسر- فرمانده سپاه رودسر از آمادگی برای برگزاری اجتماع مردمی «جان‌فدا» در ۲۳ مهرماه خبر داد و گفت: ۵۰ یگان رزمی برای رزمایش «جان‌فدا» در رودسر ساماندهی شدند.

سرهنگ حمید یحیی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری اجتماع مردمی «جان‌فدا» در روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: مردم شهرستان رودسر در این روز با حضور پرشور خود، حماسه دیگری در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی رقم خواهند زد.

وی افزود: مردم رودسر با حضور در این اجتماع، بار دیگر بر بیعت و پایبندی خود به آرمان‌های امام خمینی(ره)، امام شهید و رهبر خود تأکید می‌کنند و نشان خواهند داد که ملت ایران همچنان با صلابت در مسیر دفاع از سرزمین، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده است.

فرمانده سپاه رودسر با اشاره به پیشینه انقلابی مردم این شهرستان بیان کرد: مردم رودسر در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی، با تقدیم بیش از ۹۰۰ شهید، وفاداری و پایبندی خود را به میهن و آرمان‌های انقلاب به اثبات رسانده‌اند.

یحیی‌پور با تأکید بر تداوم مسیر شهدا خاطرنشان کرد: اجتماع «جان‌فدا» فرصتی برای نمایش دوباره همبستگی ملی، تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و اعلام ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمنان است.

وی ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای خون‌خواهی و تأکید بر آرمان‌های شهدا، بار دیگر عزم و اراده خود را برای ادامه مسیر مقاومت و دفاع از کشور به نمایش خواهند گذاشت.

ساماندهی ۵۰ یگان رزمی برای برگزاری اجتماع جان‌فدا در رودسر

فرمانده سپاه رودسر با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای برگزاری این مراسم گفت: سپاه پاسداران با ساماندهی ۵۰ یگان رزمی و دعوت از اقشار مختلف مردم و مسئولان، آمادگی لازم را برای برگزاری باشکوه اجتماع مردمی «جان‌فدا» فراهم کرده است.

یحیی‌پور با اشاره به حضور خانواده‌ها و کودکان در این مراسم افزود: کودکان با کوله‌پشتی‌هایی به یاد شهدای میناب در این اجتماع حضور خواهند یافت و مادران نیز با همراه داشتن فرزندان خود در کالسکه، نمادی از تربیت نسل آینده و تداوم راه شهدا را به نمایش می‌گذارند.

وی با بیان اینکه حضور اقشار مختلف مردم جلوه‌ای از وحدت و همبستگی اجتماعی خواهد بود، تصریح کرد: مردان و زنان رودسری نیز با پوشش‌های محلی و نظامی در این اجتماع حضور خواهند یافت تا جلوه‌ای از هویت بومی، روحیه ایثار و آمادگی برای دفاع از میهن را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6977368

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