سرهنگ حمید یحیی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری اجتماع مردمی «جان‌فدا» در روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: مردم شهرستان رودسر در این روز با حضور پرشور خود، حماسه دیگری در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی رقم خواهند زد.

وی افزود: مردم رودسر با حضور در این اجتماع، بار دیگر بر بیعت و پایبندی خود به آرمان‌های امام خمینی(ره)، امام شهید و رهبر خود تأکید می‌کنند و نشان خواهند داد که ملت ایران همچنان با صلابت در مسیر دفاع از سرزمین، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده است.

فرمانده سپاه رودسر با اشاره به پیشینه انقلابی مردم این شهرستان بیان کرد: مردم رودسر در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی، با تقدیم بیش از ۹۰۰ شهید، وفاداری و پایبندی خود را به میهن و آرمان‌های انقلاب به اثبات رسانده‌اند.

یحیی‌پور با تأکید بر تداوم مسیر شهدا خاطرنشان کرد: اجتماع «جان‌فدا» فرصتی برای نمایش دوباره همبستگی ملی، تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و اعلام ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمنان است.

وی ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای خون‌خواهی و تأکید بر آرمان‌های شهدا، بار دیگر عزم و اراده خود را برای ادامه مسیر مقاومت و دفاع از کشور به نمایش خواهند گذاشت.

ساماندهی ۵۰ یگان رزمی برای برگزاری اجتماع جان‌فدا در رودسر

فرمانده سپاه رودسر با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای برگزاری این مراسم گفت: سپاه پاسداران با ساماندهی ۵۰ یگان رزمی و دعوت از اقشار مختلف مردم و مسئولان، آمادگی لازم را برای برگزاری باشکوه اجتماع مردمی «جان‌فدا» فراهم کرده است.

یحیی‌پور با اشاره به حضور خانواده‌ها و کودکان در این مراسم افزود: کودکان با کوله‌پشتی‌هایی به یاد شهدای میناب در این اجتماع حضور خواهند یافت و مادران نیز با همراه داشتن فرزندان خود در کالسکه، نمادی از تربیت نسل آینده و تداوم راه شهدا را به نمایش می‌گذارند.

وی با بیان اینکه حضور اقشار مختلف مردم جلوه‌ای از وحدت و همبستگی اجتماعی خواهد بود، تصریح کرد: مردان و زنان رودسری نیز با پوشش‌های محلی و نظامی در این اجتماع حضور خواهند یافت تا جلوه‌ای از هویت بومی، روحیه ایثار و آمادگی برای دفاع از میهن را به نمایش بگذارند.