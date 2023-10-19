دادگاه پاکستان به «نواز شریف» اجازه بازگشت به کشورش را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورور نیوز، دادگاه پاکستان امروز پنجشنبه با صدور حکمی راه بازگشت نواز شریف، نخست‌ وزیر پیشین این کشور به وطن را هموار کرد.

نواز شریف از سال ۲۰۱۹ میلادی در تبعیدی خودخواسته در لندن به سر می‌ برد و اکنون دادگاه می‌ گوید که از او در قبال بازداشت احتمالی به اتهام اختلاس حمایت خواهد کرد.

تصمیم دادگاه عالی اسلام‌ آباد خبر خوبی برای شریف و حزبش است که ۲ روز قبل از بازگشت او به پاکستان آن هم در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور در ماه ژانویه اعلام می‌ شود؛ آن هم در شرایطی که پاکستان با برخی مشکلات سیاسی و اقتصادی روبرو است.

نواز شریف در سال ۲۰۱۹ میلادی از حضور در دادگاه خودداری کرد و از کشور بیرون رفت.

بنا بر اعلام حزب مسلم‌ لیگ پاکستان، او هفته گذشته از لندن به عربستان سعودی سفر کرد و قرار است شنبه آینده از دبی به پاکستان بازگردد.