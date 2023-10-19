دشمنان نتوانستند تفکر انقلابی و دفاع از محرومین را محدود کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله نوری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه در مراسم اجلاسیه شهدای وحدت در زاهدان گفت: جوانان این کشور در جنگ هشت ساله و دوران دفاع مقدس جانانه ایستادگی کرده و اجازه تجزیه کشور را به دشمنان ندادند.

وی افزود: امروز در جای جای کشور و در بلاد اسلامی و فراتر شاهد ثمره خون شهدا هستیم، دشمنان با تمام تلاش و فشارهای وارد بر ملت ایران و کشورهای اسلامی، نتوانسته‌اند جلوی تفکر انقلابی و ظلم ستیزی و دفاع از محرومین را بگیرند و آن را محدود کنند.

سردار نوری با اشاره به رشادت‌ها و خدمات سردار شوشتری بیان کرد: ایشان را از سال ۱۳۶۲ می‌شناسنم و آوازه رشادهایشان بر کسی پوشیده نیست در سیستان و بلوچستان نیز منشا محرومیت زدایی بوده‌اند.



وی با بیان اینکه هنوز کار تمام نشده و باید همیشه آماده باشیم، دقت کنیم و لحظه‌ای غفلت نکنیم که دشمن فرصت سو استفاده پیدا کند، هر فردی در هر جایگاهی و موقعیت شغلی فرهنگی، اجتماعی سیاسی و.. حضور دارد باید به وظیفه خود به درستی عمل کرده و این فرصت خدمت را از دست ندهد.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: نباید زبان دشمنان شویم، نباید اجازه بدهیم جوانان مان زبان دشمنان شوند، انقلاب از ما انتظار غفلت و فرصت سوزی ندارد.



گفتنی است در پایان چهاردهمین یادواره شهدای وحدت و امنیت سیستان و بلوچستان سردار «حسین الماسی» به عنوان فرمانده قرارگاه شهید میرحسینی و سرهنگ «سید محمد حسینی» به عنوان فرمانده تیپ ۱۱۰ سلمان فارسی معرفی شدند.



همچنین از تندیس «شهید نورعلی شوشتری» در این مراسم رونمایی و از خانواده شهدا تقدیر شد.