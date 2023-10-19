به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی با حضور در اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان اظهار داشت: خدمت دختران خودم، اعضا تیم ملی فوتبال کشورمان و همچنین فوتبالیست‌های تیم ملوان که امروز در اردوی تیم ملی برای دیدار دوستانه و تدارکاتی حضور دارند خسته نباشید و خدا قوت می‌گویم.

وی در ادامه حضور بانوان فوتبالیست کشورمان در رقابت‌های المپیک استرالیا را مورد توجه قرار داد و توضیحاتی درخصوص پیشینه حضور بانوان پس‌ از پیروزی انقلاب اسلامی در رویدادهای بین‌المللی ارائه کرد.

وزیر ورزش و جوانان گفت: ورزش بانوان در همه رشته‌ها در ده سال اول انقلاب با وقفه دنبال شد که همین مسأله آسیب‌های خاص خود را برای ورزش کشورمان دراین بخش درپی داشت، در واقع ورزش بانوان در رشته‌های مختلف نسبت به ورزش مردان ده سال عقب‌تر است.

وی ادامه داد: با تلاشی که در عرصه ورزش بانوان در تمامی فدراسیون‌ها صورت گرفت، بانوان ورزشکار کشورمان توانستند این وقفه را با گرفتن مجوز پوشش اسلامی و حضور در رقابت‌های بین المللی به نوعی جبران کنند.

هاشمی خاطرنشان ساخت: با تلاش‌های صورت گرفته، هم اکنون بانوان و دختران ورزشکار کشورمان توانسته‌اند با پوشش اسلامی در بیش از ۹۰ درصد رویدادهای بین المللی حضور پیداکنند و رشته فوتبال هم یکی از این رشته‌های پرطرفدار است که دختران ما در آن حضور دارند.

وی در ادامه به تبیین تاریخچه‌ای از حضور بانوان فوتبالیست در بازی‌های بین المللی پرداخت و گفت: اولین دوره حضور شما با جنجال‌های بسیار زیاد در بازی‌های المپیک جوانان سنگاپور بود که بنده سرپرستی کاروان کشورمان را در این بازی‌ها برعهده داشتم، رایزنی‌ها و بحث‌های بسیاری با سپ بلاتر مسؤول وقت فدراسیون جهانی صورت گرفت تا موفق شدیم مجوز حضور بانوان فوتبالیست دخترمان را در این رویداد اخذ کنیم.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: اولین حضور دختران ما با پوشش اسلامی که بتوانند در رویدادهای بین المللی شرکت کنند از آن سال شروع شد و خوشبختانه تاکنون استمرار پیدا کرده است.

وی با تاکید بر حمایت بیشتر از ورزش بانوان گفت: نیاز هست که توجه بیشتری از طرف فدراسیون فوتبال و مجموعه وزارت ورزش در بخش‌های مختلف انجام شود، از جمله تیم‌های رده سنی که در بخش بانوان هم اکنون فعال هستند.

هاشمی افزود: امیدوارم کشورهایی که نگاه زن‌ستیزانه به مقوله حضور زنان در فعالیت‌های ورزشی دارند و به دروغ این نوع نگرش را به جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند، ببینند که دختران ما در تمامی رشته‌های ورزشی در میادین بین المللی ورزشی و رقابت‌های که توسط فدراسیون‌های جهانی و آسیایی برگزار می‌شود، حضور پیدا می‌کنند.

وی با تاکید براینکه در جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه‌ای نسبت به توسعه ورزش بانوان وجود دارد، گفت: از مجموعه‌ی ورزش بانوان در تمامی رشته‌های ورزشی حمایت می‌کنیم.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه جوانان ورزشکار هر زمان فعل خواستن را صرف کرده‌اند موفق بوده‌اند، افزود: این توقع که بخواهیم تیم برای بازی‌های المپیک حضور داشته باشند شاید خواسته زیادی باشد، اما دوست دارم این مسأله در ذهن شما باشد که اگر فعل خواستن را برای خودتان به طور ذهنی داشته باشید می‌توانید به موفقیت برسید.

وی ادامه داد: این ظرفیت در بانوان ما وجود دارد چنانچه به نکاتی که کادر فنی به شما می‌گوید دقت داشته باشید و تمام تمرکزتان برروی بازی باشد، می‌توانید به نتایج خوبی دست پیدا کنید.

کیومرث هاشمی با تاکید براینکه وظیفه فدراسیون فوتبال و مجموعه وزارت ورزش و جوانان حمایت از شماست اظهار داشت: ان‌شاءالله با کسب موفقیت بتوانید دل مردم و علاقمندان را شاد کنید.