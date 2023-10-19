به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش فرمانی اظهار کرد: استان کرمانشاه در حوزه گردشگری دفاع مقدس از ظرفیت بسیار ممتازی برخوردار است که بخشی از آن مغفول مانده است.

وی افزود: جنگ تحمیلی از استان کرمانشاه آغاز و با عملیات مرصاد در این استان خاتمه یافت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه تصریح کرد: اتفاقات بسیار بزرگی در استان کرمانشاه در حوزه دفاع مقدس رخ داده است که باید با حفاظت از این میراث عظیم معنوی به خوبی برای نسل جوان معرفی شود و برای آیندگان به یادگار بماند.

فرمانی بیان کرد: یکی از راه‌کارهای موجود ثبت ملی یادمان‌های دفاع مقدس به عنوان میراث معنوی ارزشمند استان است که باید با جدیت دنبال شود.

وی با اعلام اینکه پیش از این ۹ یادمان دفاع مقدس در استان توسط این اداره‌کل به ثبت ملی رسیده است، گفت: پرونده هفت یادمان دفاع مقدس دیگر نیز در استان برای ثبت ملی در دست اقدام است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه با اشاره به اینکه اقدامات اولیه برای ثبت این مواریث ارزشمند دفاع مقدس انجام شده است، تصریح کرد: این یادمان‌ها شامل پادگان ابوذر سرپل ذهاب، یادمان شهدای گمنام پارک کوهستان کرمانشاه، دبستان شهدا کرمانشاه، تنگ و چم امام حسن (ع) قصرشیرین، یادمان شهید حاجی بابا در سرپل ذهاب، محل بمباران شیمیایی روستای زرده دالاهو، پناهگاه جنگ تحمیلی پارک شیرین کرمانشاه هستند.

فرمانی گفت: امیدواریم با ثبت ملی و معرفی این یادمان‌ها شاهد رونق هرچه بیشتر گردشگری دفاع مقدس و حضور کاروان‌های راهیان نور در استان باشیم.

محوطه یادمانی جبهه شهید بهشتی در سه کیلومتری ورودی شهر قصرشیرین، محوطه یادمانی شهر سومار، محوطه یادمانی شیخ صله در شهرستان ثلاث باباجانی و بیمارستان تخریب شده قصرشیرین در زمان جنگ تحمیلی، محوطه یادمانی عملیات مطلع الفجر در شهرستان گیلانغرب، محوطه یادمانی بازی دراز در ارتفاعات سرپل ذهاب، محوطه یادمان شهدای پاوه، محوطه یادمانی شهدای مرصاد و محوطه یادمانی شهید شیرودی در سرپلذهاب ۹ یادمانی هستند که در سال‌های گذشته به ثبت ملی رسیده‌اند.