نماز اول وقت در مدارس تنگستان برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده پنج شنبه شب نشست شورای آموزش و پرورش تنگستان اظهار داشت: یکی از کارهای بسیار خوبی که در کمیته برنامه ریزی شهرستان انجام شد اختصاص اعتبار جهت امور پرورشی و نمازخانه‌های مدارس است که از فرماندار شهرستان تشکر می‌کنیم.

امام جمعه اهرم به برگزاری نماز اول وقت در مدارس تاکید کرد گفت: مدیران مدرسه برای حضور دانش‌آموزان در نماز مدارس برنامه‌ریزی کرده و تمام مدارس شهرستان نماز جماعت را در نمازخانه‌های خود برقرار کنند.

وی افزود: نماز در مدارس باید اهتمام داشته باشید زیر نماز منکر از بین می‌برد

پهلوزاده یاد آوز شد: باید تلاش شود مدرسه صدرا در شهرستان تنگستان راه اندازی شود.