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۲۸ مهر ۱۴۰۲، ۱:۰۲

امام جمعه اهرم:

نماز اول وقت در مدارس تنگستان برگزار شود

نماز اول وقت در مدارس تنگستان برگزار شود

بوشهر- امام جمعه اهرم به برگزاری نماز اول وقت در مدارس تاکید کرد و گفت: مدیران مدرسه برای حضور دانش‌آموزان در نماز مدارس برنامه‌ریزی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده پنج شنبه شب نشست شورای آموزش و پرورش تنگستان اظهار داشت: یکی از کارهای بسیار خوبی که در کمیته برنامه ریزی شهرستان انجام شد اختصاص اعتبار جهت امور پرورشی و نمازخانه‌های مدارس است که از فرماندار شهرستان تشکر می‌کنیم.

امام جمعه اهرم به برگزاری نماز اول وقت در مدارس تاکید کرد گفت: مدیران مدرسه برای حضور دانش‌آموزان در نماز مدارس برنامه‌ریزی کرده و تمام مدارس شهرستان نماز جماعت را در نمازخانه‌های خود برقرار کنند.

وی افزود: نماز در مدارس باید اهتمام داشته باشید زیر نماز منکر از بین می‌برد

پهلوزاده یاد آوز شد: باید تلاش شود مدرسه صدرا در شهرستان تنگستان راه اندازی شود.

کد مطلب 5916548

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