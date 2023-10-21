نوید رسولی رایزن فرهنگی ایران در ترکمنستان درباره برگزاری جشنواره مشترک جاذبه‌های گردشگری ایران و ترکمنستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: پس از دیدار رؤسای جمهوری دو کشور ایران و ترکمنستان در سال گذشته، روابط دو کشور به ویژه در عرصه فرهنگی توسعه یافته و رویدادهای فرهنگی زیادی رخ داده و در آینده نیز برنامه ریزی شده که یکی از آنها جشنواره مشترک گردشگری بین دو کشور ایران و ترکمنستان است.

وی افزود: به همین منظور رایزنی فرهنگی ایران در ترکمنستان با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، این جشنواره را در عشق آباد برگزار می‌کند. در این جشنواره هنرمندان صنایع دستی و موسیقی محلی به همراه شرکت‌های فعال دو کشور در حوزه گردشگری حضور پیدا می‌کنند تا بتوانند جاذبه‌های گردشگری دو کشور ایران و ترکمنستان را با توجه به پیوندهای مشترک دو کشور به یکدیگر معرفی کنند.

وی با تاکید بر اینکه کشور ترکمنستان از دو حوزه گردشگری و سلامت استقبال می‌کند گفت: این جشنواره از سه بخش گردشگری سیاحتی، سلامت و صنایع دستی ایرانی تشکیل شده است ضمن اینکه گروه‌های موسیقی محلی ایرانی نیز از استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و کردستان به اجرای برنامه می‌پردازند.

وی در ادامه بیان کرد: این جشنواره به مدت سه روز از ۹ تا ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۲ در موزه هنرهای تجسمی عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار می‌شود. شرکت کنندگان با بهره گیری از ۶۰۰ متر فضای رایگان به عرضه محصولات و خدمات خود می‌پردازند و از تسهیلات ویزا برخوردار می‌شوند. تاکنون ۱۱ شرکت گردشگری ایرانی برای حضور در این جشنواره شرکت کرده اند. محدودیت حضور برای شرکت‌ها وجود ندارد اما با توجه به فراخوان ما از دو ماه قبل، ثبت نام باید هر چه سریع‌تر انجام می‌شد. در این برنامه ۱۰ شرکت معروف گردشگری ترکمنستان نیز غرفه دارند و ۴۰ شرکت گردشگری دیگر این کشور به صورت میهمان حضور دارند. شرکت‌های گردشگری دو کشور در طول این رویداد فرهنگی، جلسات B۲B برگزار خواهند کرد در حاشیه نیز موافقت نامه‌هایی در حال تهیه است تا به امضا برسد.

رسولی درباره تبادلات گردشگری دو کشور و سختگیری‌های ترکمنستان هم گفت: ترکمنستان سیاست‌های و قوانین خاص خود را برای سفر دارد اما به این معنا نیست که ایرانی‌ها نمی‌توانند به آنجا سفر کنند منتها باید قوانین این کشور رعایت شود. شرکت‌های ایرانی زیادی هستند که در زمینه گردشگری در ترکمنستان فعالیت می‌کنند و این نشان از همکاری دو کشور در زمینه گردشگری دارد. همچنین روزانه حدود هزار نفر از مرزهای ایران تردد می‌کنند. ترکمن‌ها هم ایران را خوب می‌شناسند و تشابه تاریخی، دینی و فرهنگی بین مردم دو کشور زیاد است. ترکمن‌ها غیر از سفر به استان‌های همجوار و همسایه، به شهرهای دیگر از جمله تهران نیز سفرهای متعددی با هدف تفریح، سلامت و تجارت دارند. بازرگانان ترکمنستان نیز با ایران مراودات مختلفی انجام می‌دهند. بر اساس سند همکاری‌های فرهنگی و آموزشی امضا شده بین دو کشور، رایزنی فرهنگی کشورمان با همکاری دولتمردان ترکمنستان توانسته اند گام‌های زیادی را در جهت توسعه روابط فرهنگی بین دو کشور بردارند.

رایزن فرهنگی ایران در ترکمنستان افزود: از اوایل سال ۲۰۲۳ به دستور رئیس جمهوری ترکمنستان، با برگزاری سمینار بین المللی درباره فعالیت‌های این کشور در حوزه گردشگری تلاش شده است که به این موضوع بیشتر توجه شود و ترکمنستان بهتر معرفی شود. مردم ایران به این نکته توجه دارند که قوانین سختی برای دریافت ویزا و سفر به ترکمنستان وجود دارد، قبول دارم ولی تلاش این کشور بر حل مشکلات و رونق صنعت گردشگری است. در این زمینه مذاکراتی بین دو کشور انجام شده است.

پیش از این رایزنی فرهنگی تا کنون چندین بار هفته‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جشنواره‌های معرفی ظرفیت‌های کشورمان را در ترکمنستان برگزار کرده است دو دوره قبل، جشنواره گردشگری در محل رایزنی فرهنگی و بدون مشارکت طرف ترکمنی برگزار شد این اولین بار است که جشنواره مشترک گردشگری دو کشور در موزه هنرهای تجسمی برگزار می‌شود. این بار رایزنی فرهنگی در حاشیه جشنواره، نمایشگاهی از صنایع دستی برپا می‌کند.