تیم گیتی پسند اصفهان برابر آناصنعت قم متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال قم عصر جمعه رقابت بین تیم‌های گیتی پسند اصفهان و آناصنعت قم در سالن مجموعه ورزشی دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار شد که این بازی با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

گل تیم گیتی پسند اصفهان در نیمه نخست توسط محمد حسین درخشانی به ثمر رسید و این نیمه به سود تیم اصفهانی به پایان رسید.

حمزه صدیق زاده در دقیقه ۵ نیمه دوم بازی توانست گل خورده تیم آنا صنعت را جبران کند.

گیتی پسند با تساوی در این بازی با ۲۸ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم آناصنعت قم نیز با ۱۶ امتیاز رده پنجم لیگ برتر فوتسال کشور را در اختیار دارد.

این بازی با حضور ۲ هزار تماشاگر قمی علاقمند به فوتسال برگزار شد که تشویق‌های مداوم هواداران آناصنعت شرایط را برای تیم رقیب سخت کرده بود.

داوری این بازی نیز حاشیه و مشکل خاصی نداشت و تیم‌ها از تیم داوری که شامل وحید سلیمانی، مجید فراهانی، شاهین عباسی، و محمد مهدی حقوقی بود رضایت داشتند.

تیم آناصنعت قم این بازی را در شرایطی انجام داد که در هفته گذشته به دلیل بروز مشکلات مالی برخی تمرینات خود را نتوانست برگزار کند.