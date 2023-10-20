۲۳۰ نفر در فهرست شورای ائتلاف انقلاب حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوری عصر جمعه در نشست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی سمنان با بیان اینکه در فهرست شورای ائتلاف انقلاب اسلامی ۲۳۰ نفر حضور دارند، ابراز کرد: شورای ائتلاف انقلاب اسلامی در راستای تداوم یکپارچگی مجلس و دولت سیزدهم برنامه دارد.

وی با بیان اینکه شورای ائتلاف انقلاب اسلامی باید مرجعیت انتخاباتی در استان‌ها را داشته باشد، افزود: کادرسازی، شبکه‌سازی و برنامه‌ریزی سه رویکرد برای تحقق این امر است.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه اگر رقابت در جریان انقلاب اسلامی شکل بگیرد با کاهش مشارکت مواجه خواهیم شد، تاکید کرد: نباید این طور تصویر شود که جبهه دنبال قدرت است.

داوری با بیان اینکه باید تلاش کرد که مشارکت در انتخابات مجلس بالا برود، افزود: پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که مشارکت در انتخابات پیش رو دست کم ۵۵ درصد خواهد بود.

وی با بیان اینکه مجلس جای جوانگرایی نیست، تاکید کرد: البته استثناهایی نیز وجود دارد که اگر جوان متدین و انقلابی و دارای ویژگی‌های مورد نظر بود می‌توان بر روی آنها هم سرمایه گذاری کرد.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان سمنان نیز در سخنانی خواستار تدابیری برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات شد و گفت: انتخابات می‌تواند مجلس قوی را رقم بزند.

علیرضا عموزاده خواستار همگرایی بین نیروهای ائتلاف شد و ابراز کرد: کار گروهی لازمه موفقیت در انجام کارها است و لذا باید از تک روی دوری کرد.