به گزارش خبرنگار مهر، زهره الهیان در جلسه علنی صبح امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار داشت: امروز فلسطین تحت رنج و جنایات حقوق بشری به سر می‌برد.

وی ادامه داد: در شرایطی که جنایات حقوق بشری، نسل‌کشی و سلب حق حیات علیه مردم مظلوم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی رقم می‌خورد، سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری سکوت کرده‌اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از دادستان لاهه به عنوان دیوان بین‌المللی انتظار می‌رود دستور توقف فوری این نسل‌کشی را صادر کند و کشورهای اسلامی هم باید اقدامات لازم را برای تأمین مالی بررسی پرونده رژیم صهیونیستی در دادگاه بین‌المللی لاهه انجام دهند.