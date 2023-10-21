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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۳۵

الهیان در صحن مجلس:

دادستان لاهه دستور توقف فوری نسل‌کشی مردم فلسطین را صادر کند

دادستان لاهه دستور توقف فوری نسل‌کشی مردم فلسطین را صادر کند

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس با اشاره به سکوت سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: دادستان لاهه دستور توقف فوری نسل‌کشی مردم فلسطین را صادر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، زهره الهیان در جلسه علنی صبح امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار داشت: امروز فلسطین تحت رنج و جنایات حقوق بشری به سر می‌برد.

وی ادامه داد: در شرایطی که جنایات حقوق بشری، نسل‌کشی و سلب حق حیات علیه مردم مظلوم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی رقم می‌خورد، سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری سکوت کرده‌اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از دادستان لاهه به عنوان دیوان بین‌المللی انتظار می‌رود دستور توقف فوری این نسل‌کشی را صادر کند و کشورهای اسلامی هم باید اقدامات لازم را برای تأمین مالی بررسی پرونده رژیم صهیونیستی در دادگاه بین‌المللی لاهه انجام دهند.

کد مطلب 5917253
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • NP IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      اگر تمام کشورهای منطقه ای متحد هماهنگ باشند قطعا در دادگاه لاهه که بالاترین دادگاه بین المللی است به نتیجه خواهند رسید از حق این ملت دفاع خواهد شد و جلوی کشتار جمعی نسل کشی گرفته خواهد شد البته اگر این رژیم نسبت به حکم دادگاه لاهه کارشکنی نکنه چون انسانیت ندارند

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