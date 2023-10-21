بسته حمایت از خدمات فنی و مهندسی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ضیغمی امروز در مراسم روز ملی صادرات با بیان اینکه پارسال به رکورد بیش از ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی رسیدیم و رکورد را شکستیم، اظهار کرد: در حال حاضر به سمتی حرکت می‌کنیم که صادرات غیرنفتی کفاف مخارج ارزی کشور را بدهد.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: صادرات غیرنفتی طی نیمه نخست امسال به لحاظ وزنی رشد ۲۹ درصدی و از نظر ارزشی افت ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم. البته در بعضی از محصولات از جمله در حوزه پتروشیمی به لحاظ ارزشی شاهد افت بودیم.

ضیغمی تصریح کرد: در مجموع صادرات غیر نفتی در نیمه نخست امسال بیش از ۲۴ میلیارد دلار بوده است.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم تا تجارت با کشورهای مختلف از جمله کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی، جنوب و شرق آسیا را توسعه دهیم و با پیوستن به سازمان همکاری‌های شانگهای و بریکس این نوید وجود دارد که صادرات ما به کشورهای عضو این پیمان‌ها نیز توسعه یابد.

معاون وزیر صمت یادآور شد: سازمان توسعه تجارت ایران تلاش می‌کند برای توسعه صادرات رویدادهای مهمی را برگزار کند که اولین آن برگزاری اجلاس ایران با کشورهای غرب آفریقا بود که اسفند سال گذشته برگزار شد و همچنین نمایشگاه اکسپو ایران، که در اردیبهشت ماه امسال با حضور ۷۰ کشور برگزار شد و امیدواریم سال آینده پرقدرت‌تر برگزار شود.

وی به اعزام رایزنان بازرگانی اشاره کرد و افزود: با وجود تمام مشکلات طی دو سال گذشته ۲۰ رایزن بازرگانی به کشورهای مختلف اعزام کردیم. امیدواریم تا پایان سال آینده تعداد رایزنان بازرگانی به ۴۵ نفر افزایش یابد.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه طی یکی دو سال گذشته نسبت به مراکز تجاری غفلت شده بود، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها امکان حضور رایزن بازرگانی نداریم، لذا در این کشورها مراکز تجاری ایجاد کرده‌ایم و علاوه بر آن شرکت‌های مدیریت صادرات هم فعال شده است‌. همچنین برنامه ایجاد نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت را نیز در کشورهای هدف داریم.

وی به اقتصاد دانش بنیان اشاره کرد و گفت: از حوزه صاردات غیرنفتی به سمت صادرات با محصولات باارزش افزوده بالاتر تغییر گفتمان داده‌ایم و تلاش می‌کنیم تا این موضوع را به شکوفایی برسانیم. لذا در این زمینه توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان دارای اهمیت است و به همین دلیل سازمان توسعه تجارت نیز صادرات محصولات دانش‌بنیان را در اولویت قرار داده است و در این زمینه تلاش می‌کنیم تا بخش بیشتری از مشوق‌ها را به این حوزه اختصاص دهیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: همچنین تلاش می‌کنیم برای صادرات خرد از روش‌های مختلف در بازگشت ارز استفاده کنیم تا صادرکنندگان محصولات خود را با نرخ بهتری به فروش برسانند. البته اقدامات انجام شده هنوز کافی نیست.

ضیغمی بیان کرد: در زمینه صادرات خدمات فنی، مهندسی تلاش خوبی انجام شده و بسته حمایت از خدمات فنی مهندسی تهیه و تدوین شده است و به زودی در هیأت وزیران مصوب می‌شود.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت وظیفه حمایت از صادرات را دارد و در این زمینه باید از ابزارهای مختلف استفاده کند که یکی از مهمترین این ابزارها مشوق‌های صادراتی است، لذا اگر قرار باشد در این مسیر کاری را انجام دهیم باید مشوق صادراتی که برای این منظور در نظر گرفته می‌شود، در همان ابتدای سال تخصیص دهیم و یا به طور منظم تخصیص یابد تا مبلغ در نظر گرفته شده که هزار میلیارد تومان است، در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: ما در منطقه‌ای قرار داریم که کشورهای اطراف به طرز دیوانه‌وار از صادرکنندگان‌شان حمایت می‌کنند، لذا لازم است ما نیز به صورت بسیار عالی از صادرکنندگان حمایت کنیم و به آنها ارج نهیم.