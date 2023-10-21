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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۳

یکشنبه و دوشنبه؛

سواحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر متلاطم می‌شود

سواحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر متلاطم می‌شود

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: ساعاتی از وقت فردا و همچنین روز دوشنبه با وزش بادهای شمالی، سواحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر به نسبت مواج و متلاطم است.

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعاتی از وقت فردا و همچنین روز دوشنبه با وزش بادهای شمالی، سواحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر به نسبت مواج و متلاطم است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی این مدت در برخی از ساعات با رشد ابر، احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی در برخی نقاط استان بوشهر پیش بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و افزایش ابر و در برخی نقاط با احتمال وقوع ناپایداری جوی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت هشت تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از فردا در سواحل جنوبی به تدریج ۱۲ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر و از فردا در سواحل جنوبی به تدریج ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

کد مطلب 5917340

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