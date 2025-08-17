افزایش رطوبت و شرجی هوا در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی تا فردا، وضعیت جوی و دریایی آرامی در سطح استان و دریا پیشبینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: در ساعاتی از بعدازظهر تا اوایل شب دوشنبه، با رشد ابر در ارتفاعات شرقی استان، احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی دور از انتظار نیست.
وی گفت: همچنین تا پایان هفته، رطوبت و شرجی هوا در سطح استان مقادیر بالایی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و افزایش ابر، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی میشود.
وی خاطرنشان کرد: ارتفاع موج دریا: ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
